Para aqueles que sentem um certa tristeza por perceber no Outono que o Verão era a única estação existe uma consolação na noção de vinha vindimada. Só no fim do Outono é que as vinhas estão realmente vindimadas. O espectáculo de uma vinha vindimada não parece feito para atrair público; não se vê nada verde, e não há uvas para cobiçar ou admirar. Não nos ocorre perguntar onde estaremos no próximo Verão, e se nos será dado ainda a ver por vindimar a mesma vinha. Mesmo as raposas não encontram matéria de fábula.

E no entanto, como mostram os cães que as atravessam a correr, há uma alegria específica no passar por uma vinha vindimada. Porque não há nada para ver nela, talvez a vinha vindimada nos ajude inadvertidamente a chegar mais depressa ao próximo ponto de interesse. Existem tantas coisas interessantes neste mundo que menos uma coisa a que prestar atenção ajudará a libertar a nossa disponibilidade para o maior interesse das outras. Quem sabe se uma plantação de ananases não se esconde do outro lado da vinha?

Esta perspectiva confunde não obstante alegria com alívio, e confunde a passagem por uma vinha vindimada com o caminho para uma próxima coisa que merecerá a nossa atenção. Ora o alívio de ficarmos disponíveis para as coisas que se irão passar a seguir é independente da natureza das coisas a que não prestamos atenção. Se a função da vinha vindimada for apenas a de orientar as nossas reservas de interesse para as coisas realmente interessantes, qualquer coisa poderá em certas circunstâncias ser como uma vinha vindimada; podemos passar por qualquer coisa como cão por campo de ananases.

A alegria da passagem pelas vinhas vindimadas não está apenas reservada aos animais. Não tem a ver com a promessa de satisfação futura; e desse ponto de vista não se confunde com a alegria nervosa que sente quem só consegue entusiasmar-se com aquilo que ainda não aconteceu, e que nos entretém com promessas de motivos de interesse que mais ninguém vê. É pelo contrário uma satisfação particular, suscitada por uma vinha particular, e cuja particularidade consiste justamente em não requerer qualquer atenção e nenhuma apreciação da nossa parte.

Os motivos de atenção são a causa mais frequente de distracção. Ao prestar atenção distraímo-nos quase sempre a imaginar o futuro; e a nossa cabeça começa a andar à roda. Somos demasiado sensíveis à “beleza das insinuações.” Agrada-nos a ideia de que as qualidades daquilo que não tem interesse nos inspiram interesse. Ora uma vinha vindimada é um cenário sem nenhumas qualidades especiais. Passamos a correr por ela; a nossa relação com ela consiste em não imaginar seja o que for. A alegria com a vinha vindimada, como o despacho com que o cão passa por ela, deve-se às coisas que não precisam da nossa atenção e do nosso concurso.