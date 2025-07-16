Popularizou-se como truísmo a ideia de que a sociedade Ocidental é um patriarcado. Quer isto dizer, que sendo a realidade humana fundamentalmente regida por poder (i.e. capacidade de exercer coercividade sobre outrém), detido em larga medida por homens, a dinâmica entre os sexos é a de opressor-oprimido, homem-mulher, respectivamente. Decorre daqui um constante estado de tensão, palco de um jogo de soma nula.

Os proponentes desta teoria fundamentam-na em dados como disparidade social ou maior detenção de capital por parte dos homens. Ora, olhemos para Portugal, recorrendo a dados do Eurostat, apresentados pela FFMS. Na educação: os homens têm uma maior taxa de abandono escolar (i.e. terminar os estudos sem concluir o secundário), são prevalentes no contingente nem-nem (i.e. jovens dos 15 aos 29 anos sem estudar nem trabalhar), são menos diplomados no ensino superior. Na justiça: os homens são mais vezes constituídos arguidos, e também mais vezes condenados pela prática de crimes, são mais vezes vítimas de homicídio, sofrem mais acidentes fatais no emprego, são mais vezes vítimas de tráfico de seres humanos. Na saúde mental, os dados do INE (2024) registam uma taxa de suicídio por 100.000 habitantes, acima de três vezes mais elevada nos homens. Embora não haja ainda dados para consulta em Portugal, não me parece irrazoável, que a tendência para os homens morrerem mais por deaths of dispair acompanhe a realidade internacional.

Este exercício de corte e costura, sem originalidade alguma da minha parte, questiona a clareza do pensamento feminista radicalizado, que propõe a máxima ilustrada na introdução. Se avançarmos ainda mais na radicalização deste pensamento, encontramos como segundo truísmo, a ideia de que o género é independente do sexo: este atribuído à nascença, aquele um construtivismo cultural adoptado mediante a vontade de cada um.

Os proponentes desta teoria fundamentam-na na ignorância de diferenças reconhecidas na literatura académica. Ignoram as idiossincrasias no desenvolvimento moral e emocional entre ambos os sexos. Ignoram a taxonomia dos sistemas emocionais básicos de Jaak Panksepp, cimentador de diferenças inatas de ordem neuropsicológica. Ignoram a literatura em torno do NEO-PI-R, que aponta para diferenças significativas em traços personalidade, replicadas em estudos interculturais. Ignoram a literatura sobre o desenvolvimento socioemocional da criança, que expressa necessidades a que pai e mãe, respondem com estilos de parentalidade diferentes e adequados.

Enquanto sociedade, olhámos para estas diferenças e dissemos que são uma construção social inteiramente arbitrária. Falhámos em reconhecer, que as mesmas são inexoráveis e sobretudo que são orientáveis para o bem comum. Derrubámos o conceito tradicional de masculinidade, cunhando-o de tóxico e opressivo em toda a linha. Durante anos dissemos aos jovens rapazes que força, dever, honra são construções sociais e resquícios de um tirânico hetero-patriarcado, do qual eles são herdeiros e por conseguinte culpados. Ambicionar a estes valores matriciais por um jovem, é entendido como a antecâmara da subjugação da mulher. Como quem opera um jogo de soma nula, dever-se-á fomentar tais pretensões no sexo feminino e coartá-las no masculino. Destarte, sejam elas expressas numa jovem, são motivo de louvor, ao passo que num jovem motivam ridicularização e alerta para o perigo que se avizinha. A semântica, qual plástico político, foi manipulada de jeito a que, palavras como masculino e virilidade sejam somente usadas com conotação negativa.

Tal ataque ontológico à masculinidade não anulará a existência da mesma. Esta rejeição terá apenas como resultado a ausência de um esteio moral que a norteie e a sua dissociação do bem comum. Por conseguinte, ela reemergirá em moldes que em nada têm que ver com a sua natureza verdadeiramente nobre. Abrem-se as alas à perversão da força, descarta-se o sentido de dever e honra. A posição do homem no mundo é a de perdição existencial. E eis que, surgem hipócritas figuras com metanarrativas simplistas, que falando ao âmago destes jovens, grassam perante a ausência de uma masculinidade na verdadeira acepção do termo.

O arquétipo do homem é composto por coragem em face do perigo, por tomada de risco quando necessária, por preserverança extraordinária para alcançar objectivos louváveis, por força que não se fecha em si mesma, mas que se concretiza pela família, pela comunidade e, em última instância, por Deus. Retirar isto ao jovem é atirá-lo à perdição. Sabemos por evidência científica que uma adequada relação de paternidade é nutrida por este arquétipo; o filho olha para o pai na senda de um exemplo de uma forte ética de trabalho, de padrões elevados, de sacrifício pessoal para providenciar a família, do valor da constância. Nutrimos secularmente esta noção, e ela — aliada ao amor, apoio e feedback — permanece crucial para um estilo de paternidade efectivo, para criar bons homens, que se comportam com dignidade e respeito.

A cínica proibição social do mais nobre que em nós existe, não é problema circunscrito ao arquétipo do homem e inconsequente para a mulher. Joseph Cambell notou esta trajectória na sociedade pós-moderna (Moyers, 1988). Deixámos de reverenciar o heroico, substituindo-o por uma cultura de futilidade fugaz sem espaço e tempo para a cristalização da virtude. Repetimos, ad nauseam usque, que não existem bens supremos a ambicionar; pois sendo cada um fonte de infinita diversidade, o norteamento da vida é subjectivo e jamais universalizável. Todavia isto é falso: a existência de uma hierarquia estruturada por um qualquer bem, é uma inevitabilidade. Simplesmente, a nossa sociedade pós-moderna, toma como tal bem o hedonismo, a felicidade vazia de significado, cujo epítome são as experiências, numa hiperbolização da juventude, onde nada se cultiva além do amour-propre.

Deste modo, a posição existencial de homem e mulher no plano da realidade fica desprovida do heroísmo arquetípico, cada um perdendo-se em buscas quixotescas por prazeres momentâneos. A terraplanagem da figura do homem acima descrita, retirando-lhe a pretensão ao heroico, estende-se outrossim à figura da mulher, na dissociação da mesma da maternidade, acto de heroicidade por excelência: o abandono da segurança, do estabelecido e convencional duma anterior vida, para a assunção do risco; posteriormente, retornando com algo novo ao mundo, expoente máximo da dignidade e beleza humana, que requererá aperfeiçoamento durante toda a vida.

Porventura, caro leitor, questiona-se sobre os meios para deste lamaçal sair. Creio-os num estado de dormência. A literatura clássica, é subsumível ao posto de cultura geral. A linguagem é excessivamente simplificada, resultando na sua subjectivização. A reflexão perde o seu lugar nas intermitências do quotidiano, suplantada por uma torrente infindável de informação rápida. A arte é convertida em glorificação do absurdismo. A espiritualidade é encorajada, mas não a religião. Todavia sou jovem, não me desencanto com esta dormência e das tripas farei coração para lhe por termo.

Termino com uma consideração, estimado leitor: que é da mais elevada imprudência continuarmos a empurrar a masculinidade a um canto. Em última análise, isto é prestar a qualquer um dos sexos um desserviço, infringindo dano ao bem comum. Edificámo-nos nos alicerces dum entendimento muito mais digno: de que somos diferentes e que, juntos em união, socorrendo-nos das valências uns dos outros, somos capazes de trazer ao mundo algo de beleza divina, representante do melhor que há em cada um de nós.