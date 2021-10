Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2016 a minha mulher chegou a casa e disse-me: Querido vou trocar os pontos do contrato de TV-NET-VOZ por um telemóvel novo! Eu concordei… Mas pedi-lhe que ela tivesse em atenção deixar pontos suficientes para um auricular sem fios! Ela garantiu que sim, mas quando foi buscar o telemóvel disse-me que afinal trouxe o modelo acima e que precisou dos pontos todos! Mas foi querida e comprometeu-se a comprar-me um auricular no Natal!

Em 2017 a minha mulher quis comprar um tablet! Precisou novamente dos pontos… Nessa altura lembrei-me que no Natal ela afinal não me tinha oferecido o auricular que me tinha prometido! Voltei a pedir-lhe para salvaguardar que sobravam pontos para o auricular, com o que ela se comprometeu! Quando regressou a casa disse-me que afinal gastou novamente os pontos todos, pois o modelo mais barato estava esgotado e ela queria mesmo ter um tablet… Prometeu-me novamente que no Natal me oferecia o auricular, e que desta vez não se esquecia!

Em 2018 a minha mulher quis um auricular! Veio novamente falar comigo sobre a troca de pontos e eu relembrei-a de que não me tinha oferecido um auricular no Natal, como prometeu nos anos anteriores, e que por isso este ano os pontos tinham que dar para um auricular para mim! Ela comprometeu-se comigo e assim fez… Foi trocar os pontos, trouxe um auricular com fios para mim, e um sem fios para ela! Disse que para serem dois auriculares tinha que ser assim, e como ela precisava mais que eu, trouxe o melhor para ela!

Em 2019 eu fui falar com a minha mulher e disse-lhe que ia trocar os pontos por um tablet para mim! Ela disse que não podia ser, porque o telemóvel dela não estava bom e este ano precisava novamente dos pontos para comprar um novo! Pedi-lhe para não gastar os pontos todos, para que em 2020 pudesse então comprar um tablet melhor para mim! Quando chegou a casa disse-me que precisou dos pontos todos, porque para o telemóvel ser compatível com o auricular que tinha comprado no ano anterior, tinha que ser dos mais caros!

Chegou a 2020 e eu fui à loja para trocar os pontos pelo tablet! Quando lá cheguei, a senhora da loja disse-me que os pontos já tinham sido trocados nesse ano. Não estava a acreditar no que estava a ouvir e quando cheguei a casa confrontei a minha mulher sobre o tema! Ela pediu desculpas, disse que precisava trocar de tablet, pois o dela não era compatível com o telemóvel novo! Pediu muita desculpa por não me ter avisado e prometeu que não se voltava a repetir!

Em 2021 separei-me! A culpa da separação é minha.

Moral da história, quem engana uma vez vai sempre enganar. Quanto mais vezes te deixares enganar, mais te vão culpar!