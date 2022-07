Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se não pudermos sacar algum divertimento da dor dos outros, para que é que aqui andamos? Claro que para isto funcionar de um modo minimamente civilizado, e portanto não ser apenas uma demonstração de crueldade, convém passar algum tempo. O tipo de divertimento aceitável a partir da dor dos outros parece vir convenientemente qualificado pela passagem substancial desse mesmo tempo. Rir-me de alguém que acabou de cair é sinistro; rir-me de alguém que caiu há duzentos anos parece ser até saudável. Talvez também fosse isto que estava envolvido naquela velha ideia de o tempo curar tudo. Com o tempo a passar, lidar com as maiores aflições pode dar saúde.

