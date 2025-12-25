Este título decerto recorda-o alguma mensagem que recebeu em resposta a uma sua candidatura a uma oferta de emprego. Serve-me, porém, para expressar o meu sentimento relativamente aos candidatos das eleições presidenciais do próximo dia 18 de janeiro de 2026. Este sentimento, percebo-o com clareza, é partilhado com alguns dos que vou reencontrando na azáfama dos jantares de Natal. Permita-me deixar algumas notas destas conversas. Sem que sejam novidade os aspetos que refiro, talvez esta espécie de síntese possa ajudar a aclarar o sentimento político do leitor.

A primeira coisa que constato é uma evidente deceção com a política e, sobremodo, o descrédito do político, sobretudo, no que respeita à política nacional. Sobre o primeiro ponto, Lisboa parece não saber responder aos persistentes problemas do país. O leitor certamente saberá identificar por si só os tópicos que omito. As medidas adotadas revelam insuficiências que apenas contribuem para descredibilizar a política. Veja-se, por exemplo, que, no mesmo ano em que o governo cria um apoio à habitação jovem, o valor das casas atinge novos máximos históricos. Tais apoios podem não ter influenciado diretamente o mercado imobiliário, é certo. Em todo o caso, obrigam a avaliar sobre os efeitos positivos destas medidas na vida de uma geração.

A par disto surgem os relatórios que vão sendo publicados, sem um aparente efeito no traçar de um rumo para Portugal. O país onde estão as casas mais sobrevalorizadas da Europa é o mesmo onde os ordenados são dos mais baixos. A isto soma-se o recém-publicado relatório do Conselho Nacional da Juventude. O retrato aí esboçado, se confirma o que constato no convívio com a minha geração, não deixa de ser alarmante. Por ironia do destino, o país que deu novos mundos ao mundo anda à deriva no mundo. E como quem está mal muda-se, a geração mais qualificada procura novas praias onde desembarcar.

Quanto à descredibilização da classe política, basta recordar que esta geração assistiu ao início da História Interminável entre José Sócrates e a Justiça, ao esquecimento de Pedro Passos Coelho pagar a Segurança Social e, mais recentemente, aos casos entre António Costa e a Operação Influencer, e Luís Montenegro e a Spinumviva. Em suma, os jovens de hoje em dia não conhecem nenhum primeiro-ministro que não tenha acabado manchete de jornal. Claro está que alguns dos candidatos das presidenciais também têm suscitado dúvidas na sua integridade. Sem pôr em causa a liberdade da comunicação social, parece me evidente que o volume de notícias que nos chega a este respeito obriga a um esforço crítico, nem sempre fácil numa sociedade fugaz. O eleitor vê-se obrigado a formar um juízo próprio após a leitura de programas eleitorais e da análise dos debates.

Em todo o caso, a ausência de respostas dadas ao questionário enviado pela Federação Portuguesa pela Vida aos candidatos é de si paradigmática. Nenhum candidato parece estar disponível para esclarecer a sua perspetiva sobre questões fraturantes e de forte pendor ético, com óbvio prejuízo do eleitorado. Afinal, mais facilmente se discutem ideias para um país, mesmo que o poder do Presidente da República seja residual a este respeito, quando comparado com o do governo. Ora, ninguém deveria votar à sorte.

Se me demoro a traçar, em pinceladas largas, o quadro em que estamos, parece-me necessário salientar estes aspetos para enquadrar o leitor sobre a minha perspetiva do problema. Enfim, se o infeliz estado da juventude não nos bastasse, deparamo-nos com uma evidente falta de um líder político vertebrado. Porém, o sucesso da candidatura trágico-cómica de Manuel João Vieira mostra que tal está longe de ser uma especificidade da nossa geração. A sua promessa de vinho canalizado – aliás, de grande utilidade para esta quadra –, no seu irrealismo, está pouco afastada de propostas eleitorais mais razoáveis, cuja débil concretização perpetua o Fado Português.

Aqui chegados, importa dizer que julgo que na consciência coletiva da juventude o exercício do voto não parece estar em causa, quem sabe se não graças às eleições dos delegados de turma. Porém, o voto está como que destituído de qualquer sentimento de uma real participação no curso do país, o que conduz muitos à abstenção. Outros dos meus comparsas até podem vir a aderir ao voto útil, convencidos pelas constantes sondagens – e os resultados das anteriores legislativas são claros a respeito do poder desta ferramenta –, mas não deixam de reconhecer: escolhe-se o mal menor. A tática é idêntica à das últimas legislativas.