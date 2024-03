Um dia no decorrer de um repasto em que se falou essencialmente de política, procurei à laia de comentador amador, elencar as razões e emoções que motivam os eleitores a decidir o seu voto.

A principal é o medo do que se pensa que o outro nos poderá fazer caso vença as eleições. É o caso do voto no PSD (AD) ou PS — aliás ambos apelam despudoradamente a esse sentimento, seja pelo agitar de uma geringonça 2 com PNS e Mariana Mortágua (aliás uma geringonça mais convicta pois, enquanto para António Costa era um expediente, para Pedro Nuno é um programa) ou para o outro lado pelo fantasma do Chega e dos cortes de pensões, se bem que a sobriedade de Montenegro o tenha conseguido (eficazmente?) desarmar.

Vota-se também por castigo para punir quem está ou esteve no poder e terá negado por ação ou omissão aquilo que o eleitor considere ser seu direito, e o paradigma é o Chega.

Vota-se por convicção ideológica e aqui o campo é mais fértil para a IL, o BE e o Livre.

Vota-se finalmente por hábito onde impera o PCP (e algumas franjas clubistas de PS e PSD).

Uma amiga muito insistiu que passasse estas ideias para o papel. Está feito. Promessa cumprida.

Mas uma classificação deste tipo é necessariamente esquemática e nalguns casos até redutora, e neste momento, a poucos dias das eleições, não interessa tanto o porquê, mas o como. E o principal combate não é tanto entre o socialismo e o não socialismo, mas entre o velho e o novo. E o velho vai ganhar.

O novo à direita é a IL, à esquerda o Livre e algures em qualquer círculo para lá deste mundo, o Chega. O velho é tudo o resto.

A direita vai ganhar porque o país está farto do PS e o PNS pode ser o messias do aparelho socialista a atirar beijos à Variações no regresso ao parlamento, mas não tem carisma popular (nem voz -é demasiado áspero e roufenho) e só tem cadastro (político).

A direita vai ganhar com maioria absoluta se somarmos AD-Chega (é mesmo de direita?) e IL, mas a AD sozinha estará longe dessa maioria, mas irá governar, não sei se por muito ou pouco tempo, provavelmente com apoio passivo primeiro (e ativo depois?) do Chega.

Provavelmente pouco tempo porque o PSD (esqueçam a AD que é apenas uma máscara de conveniência, ao contrário da original que era um projeto transformativo) governará como sabe e está na sua matriz de partido ao serviço de uma clientela política ávida, que vai das autarquias a altos cargos do funcionalismo na Saúde e na Educação (sempre os mesmos aliás) com cumplicidades nos média. É um partido aprisionado em si próprio e muito pouco reformador (veja-se aliás o desplante e cinismo como respondeu à proposta da IL de um círculo eleitoral de compensação). O PSD vai governar porque o eleitorado português é timorato (o medo) e ferido de Alzheimer político que o faz esquecer (mais do que perdoar) os desmandos da política passista que destruiu a classe média e média alta que trabalha, com impostos progressivos escandalosos e redução de pensões de quem trabalhou muito tempo e deu muito a Portugal, sob o pretexto de que eram demasiado elevadas, e afugentou jovens no começo de uma diáspora que se intensificou na pasmaceira económica socialista.

Defendi uns tempos atrás (no artigo Chega para lá, Chega para cá) que seria possível e até desejável que na mais que provável hipótese de não haver maioria absoluta do PSD, e para obviar o argumento de que votar num PSD que não faria alianças pós-eleitorais seria um passo na ingovernabilidade, que o Chega (tal como a IL ) fizesse parte de um arco de governação reformista à direita (preferencialmente integrando o governo, para não fugir, como gosta, às suas responsabilidades). Hoje após ter assistido aos debates e campanha retrato-me completamente. O Chega não pode ser parceiro de nada porque não existe. É um enorme vazio , composto de eleitores cuja única ambição não é contribuir para construir o que quer que seja, mas para destruir tudo, invejosos e magoados que outros mais jovens e ambiciosos possam atingir a afluência económica e social que nunca conseguiram por falta de oportunidade ou de mérito, a quem dá voz um ator (ou ventríloquo dizendo alto o que alguns escondidos lhe sussurram) sem convicções, mas com um enorme desejo de protagonismo que promete tudo a quase todos, parecendo o cigano (esta é deliberada para a personagem ) da feira a vender gato por lebre. Como pode haver coligações ou acordos com um partido unipessoal que é gerido ao sabor dos interesses e caprichos de um só e cuja única peça doutrinária é entregar ao Estado o direito de intromissão, a todos os níveis, na vida dos cidadãos?

Apesar de novo, o Chega é velho e bafiento. E eu que me orgulho de ser sulista, elitista e liberal (e sportinguista pois então) estou nas antípodas desse teatro.

Mesmo no PSD irredentista (o tal antiliberal) não há quem de momento pegue no Chega, por mais que Ventura agite acordos secretos com as “forças vivas” do partido. Talvez ocultamente um Passos amargurado pelo esquecimento, o único que deu mesmo a cara por essa “entente” foi Rui Gomes da Silva essa luminária política que entregou de bandeja a Jorge Sampaio a dissolução do governo de Pedro Santana Lopes, ao censurar o comentador Marcelo. Diz-me com quem andas…

Resta-me um suspiro final pela IL que será o animal sacrificado destas eleições. Cada vez mais ouvimos e ouviremos por parte de atores políticos e comentadores de série B quão determinante será este ato eleitoral, dramatizando e aumentando a parada para colher o efeito do voto útil. Mas não, estas eleições são tão decisivas como as anteriores e as futuras, num ciclo democrático que se espera que não se encerre.

A IL, se a abstenção diminuir, até poderá manter o mesmo número de votos, mas perderá percentagem e mandatos, e se ficar abaixo do BE será uma derrota importante que obrigará a repensar estratégias e protagonistas.

Tal situação tem duas causas. Uma de pura infelicidade no timing: a substituição de João Cotrim de Figueiredo que lançou Rui Rocha no que seria um tempo de 4 anos de incubação e revelação pública , subitamente interrompida por uma inesperada queda do governo e eleições muito antecipadas. Rui Rocha ficou sem tempo, com um partido ainda por cima dividido. Nada pior. Apesar de as suas boas prestações nos debates terem amenizado este handicap, o impacto na massa eleitoral é reduzido.

A outra causa, essa sim totalmente intrínseca, foi a estratégia seguida. E até começou bem ao recusar a coligação pré-eleitoral com o PSD. Aliás os partidos que se escondem dentro de partidos maiores ou servem de muletas daqueles, estão condenados a desaparecerem pela sua cobardia (ou vazio) política de enfrentar o eleitorado. (vejam o atual CDS , os Verdes e o PAN que pagará ser o idiota útil do PS, com o sumiço da cena política).

Mas depois havia que tomar decisões quanto aos alvos da campanha. O PS obviamente seria o principal adversário ideológico, como tinha sido durante a legislatura. Mas não necessariamente o maior adversário eleitoral. Este é a AD, porque disputa o mesmo espaço sociológico e pior ainda com a sedução do voto útil iria sugar eleitores passados da IL. Mas considerando Montenegro e seus amigos como futuros parceiros de um governo não socialista, os dirigentes da IL congelaram e pouparam o adversário a essa disputa. Foi um erro, que se está a tentar reparar, já demasiado tarde quanto a mim. Era fundamental num momento que a AD lidera nas sondagens, mas longe da maioria absoluta, fazer ver que um voto na AD é um voto inútil, pois não contribui particularmente para a estabilidade governativa e empodera uma visão pouco reformista e muito clientelista e calculista (veja-se o que pensa o PSD sobre o SNS procurando melhorar o que no estado atual não tem melhoria em vez de se preocupar em refundar um diferente sistema de saúde). Enquanto um voto na IL é um garante que a haver mudanças elas não serão cosméticas. Ou de outra maneira mais simples: estes e aqueles (PS e PSD) já tiveram muitos anos e oportunidades de fazerem valer as suas políticas e veja-se ao estado onde chegámos. Porque não dar a outros o ensejo de fazer totalmente diferente?

A direção da IL seguiu a máxima de que a política é a arte do possível, esquecendo-se que as eleições são a arte da audácia (lembrem-se de Sá Carneiro). A IL não teria ou tem nada a perder pela acutilância e revelação da verdade, perderia os votos de quem faz cálculos para o dia de amanhã, mas ganharia os de abstencionistas e indecisos que gostem de pensar no depois de amanhã. Mostraria o que é: um partido novo, sem vícios ou amarras do passado. Foi pena.

E agora?

Agora é reconstruir a casa até ao próximo evento eleitoral. É demonstrar aos portugueses, incessantemente, que é preciso ser corajoso e radical nas reformas, para que se possa progredir, sem levar às costas um estado pesado inoperante, tornando-o muito, muito pequeno mas muito eficaz na regulação, sem estar refém de interesses e comissários políticos, mas apetrechado por técnicos acima de qualquer suspeita, e bem remunerados.

E uma IL fragilizada em termos eleitorais, se esse vier a ser o desfecho, não pode nem deve dar a mão à AD. A sua base eleitoral, que não foi seduzida com o canto do voto útil não lho consentiria. Deve recusar qualquer entendimento de fundo, parlamentar ou de governo. Deve analisar casuisticamente os projetos governamentais, a começar pelo orçamento. E deve manter as suas propostas e convicções, desde logo o círculo de compensação eleitoral. Os seus militantes e eleitores não lhe perdoariam que, como o CDS, se vendesse por um prato de lentilhas. Deve preparar nessa independência o seu futuro. E o dos portugueses.