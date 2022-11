“Ao terminar o seu discurso, diz-se que Catão sacudiu as dobras da sua toga e deixou cair alguns figos líbios no chão do Senado. E, enquanto os Senadores admiravam o seu tamanho e frescura, Catão referiu que o país que os produzia distava de Roma apenas 3 dias de barco. A partir daí, Catão concluía todas as intervenções com as palavras: «E, além disso, é a minha opinião que Cartago deve ser destruída»”. (Plutarco, Vidas Paralelas: Aristides / Catão, o censor).

A sorte de Catão – e o azar de Cartago – é que os trabalhos do Senado Romano não eram dirigidos por Augusto Santos Silva. Se fossem, o patrício romano teria sido prontamente admoestado, a sua diatribe contra Cartago interrompida e talvez a cidade do Norte de África se tivesse safado.

É que, na passada quarta-feira, na discussão do Orçamento do Estado, depois de a deputada Inês Sousa Real ter interpelado o Primeiro-Ministro sobre o aumento do custo de vida, exibindo as frutas e legumes que subiram de preço, o Presidente da Assembleia da República repreendeu-a com a sua habitual indelicadeza sarcástica: “A senhora deputada sabe que a linguagem se inventou para podermos falar das coisas sem ter necessariamente de mostrar as coisas?” Afinal, parece que Santos Silva não é apenas o polícia do discurso de ódio, também fiscaliza o discurso de horto.

