Não aconteceu de repente. Aconteceu de forma subtil e silenciosa. Aconteceu devagar. Houve silêncio. Houve repetição. Houveram pequenas situações do dia a dia que, pouco a pouco, foram ganhando um peso que nunca deveriam ter tido, até se tornarem suficientes para afastar uma mãe da sua filha.

A mãe relata que o pai alienador iniciou aquilo que descreve como uma “campanha de transformação”. Um processo lento e subtil, muitas vezes difícil de reconhecer enquanto está a acontecer, mas muito eficaz a moldar a forma como a criança passa a ver as pessoas à sua volta.

Através da repetição de comentários, insinuações e histórias cuidadosamente escolhidas, foi sendo construída uma imagem negativa do padrasto, associada a ideias de perigo, erro ou ameaça. Este tipo de manipulação não acontece de forma direta. Não se trata de impor ideias, mas de repetir mensagens que, com o tempo, vão cansando, confundindo e fragilizando a criança. Não é algo dito de uma só vez, mas repetido muitas vezes, até que a criança comece a acreditar.

A filha é exposta, de forma repetida, a mensagens que põem em causa a confiança no padrasto. Com o tempo, começa a absorver esse discurso como se fosse seu, passando a vê-lo através do medo e da dúvida. Nada aconteceu de forma repentina. Pelo contrário, a repetição foi essencial para que o processo resultasse. Ao ouvir as mesmas histórias sobre o padrasto vezes sem conta, a criança foi mudando a forma como recordava e sentia, ajustando as suas emoções à versão que lhe era apresentada. Aos poucos, a lealdade ao pai foi-se fortalecendo, enquanto a confiança no padrasto se foi perdendo.

Com o tempo, os sinais começaram a surgir. A mãe recorda que a filha “começou a chegar a casa a fazer perguntas estranhas”. Perguntas que mostravam inquietação e confusão, sinais de um cansaço emocional que ia crescendo. Não eram dúvidas normais da idade, mas perguntas que pareciam trazer um peso que não era suposto uma criança carregar.

Perante isso, a mãe procurava responder com cuidado. Escolhia as palavras, adaptava as explicações à idade da filha e tentava preservar um equilíbrio possível. Defendia um regime de residência alternada, com a presença de ambos os pais na vida da filha, acreditando que o diálogo e o entendimento poderiam proteger a relação afetiva entre mãe e filha.

No entanto, do outro lado, a mensagem transmitida à criança era diferente. Enquanto a mãe tentava explicar e acalmar, a narrativa paterna alienadora ia-se consolidando, ganhando coerência e força. Até ao dia em que tudo se concentrou num único episódio, o dia que viria a ser fixado como o “incidente”. É assim que muitos afastamentos parentais começam, não com grandes atos, mas com a transformação de episódios banais em “incidentes” graves. Um momento de tensão, uma palavra dita fora de tempo, uma situação mal interpretada, algo que poderia acontecer em qualquer casa, passa a ser apresentado como prova de perigo, de incapacidade ou de culpa. Quando isso acontece, o episódio deixa de ser apenas um momento isolado e transforma-se num “incidente”. Esse incidente passa então a funcionar como argumento para justificar o afastamento de um pai ou de uma mãe da vida dos filhos.

O testemunho desta mãe alienada mostra como um episódio familiar comum pode ser construído, ampliado e repetido até adquirir um peso desproporcionado. Um acontecimento vulgar é assim convertido num “incidente” grave, usado para legitimar o afastamento parental, mesmo quando não existiu violência real nem intenção de magoar. A mãe começa o seu testemunho com uma frase simples, quase como um esforço para se lembrar de quem era antes de tudo mudar: “Era uma vida completamente normal em casa, de dois adultos, com uma criança”. Como se precisasse de se convencer a si própria. Como se dissesse: isto não começou na violência, não começou no caos, não começou no medo, começou na normalidade.

A casa era um lugar comum. Havia rotinas, cuidados, dias bons e dias difíceis, como em qualquer família. Mas naquele dia, um momento trivial foi arrancado do seu contexto e transformado noutra coisa. A mãe descreve que, nesse dia, que mais tarde viria a ser fixado como o “incidente”, o ambiente em casa se alterou de forma repentina. A filha mostrou-se irritada, reclamou que o padrasto a estava a magoar enquanto a penteava e, num gesto impulsivo, acabou por bater com a escova na cabeça dele.

Este comportamento pode ser entendido como uma reação normal de frustração ou cansaço numa criança. No entanto, quando a criança vive num contexto de alienação parental, estas reações tendem a ser mais intensas, devido a um conflito interno de lealdade. A filha não reage apenas ao que está a acontecer naquele momento, mas também ao peso emocional de sentir que tem de escolher, agradar ou proteger um dos pais. Aquilo que ainda não consegue expressar por palavras acaba por se manifestar através do corpo e do comportamento.

Após esse gesto, o tom elevou-se e a tensão instalou-se. Aquilo que poderia ter ficado circunscrito a um conflito quotidiano ganhou outra dimensão quando a criança verbalizou: “És mau. Vou contar ao meu pai o que tu me fizeste”. Esta frase não surge no vazio. Revela a existência de um discurso previamente interiorizado, no qual o padrasto alienado já ocupa o lugar de figura errada ou ameaçadora, enquanto o pai alienador surge como instância de validação, proteção e justiça.

A frase “vou contar ao meu pai” marcou um ponto de viragem. A partir desse momento, o que tinha sido apenas um episódio normal do dia a dia passou a ser o início de uma nova história. Essa frase abriu caminho para que o acontecimento fosse repetido, ampliado e usado como prova, transformando-se num “incidente” que acabaria por justificar o afastamento entre a filha e a sua mãe.

A mãe conta, angustiada, que esteve presente durante todo o episódio. Tentou intervir, acalmar, compreender e contextualizar o que se passava. No entanto, a partir daquele instante, a sua presença deixou de ter peso: “Eu estava lá. Eu vi. E mesmo assim, parece que não contei”. Esta frase traduz um dos efeitos mais devastadores da alienação parental, o apagamento da mãe alienada. Ela não é apenas desautorizada enquanto figura parental, é excluída enquanto testemunha da realidade vivida. O que passa a contar não é o que aconteceu, mas a forma como o episódio é contado, repetido e usado.

A partir daí, o pai alienador construiu progressivamente a imagem da mãe como negligente, permissiva com a violência e incapaz de proteger a filha. A denúncia de violência doméstica, mesmo assente num episódio ambíguo, passa a validar o discurso paterno, a silenciar a mãe e a cristalizar a narrativa oficial.

Um episódio banal, pentear o cabelo de uma criança, torna-se o incidente-chave. O gatilho para a denúncia, para o afastamento da mãe e para a rutura do vínculo. A mãe é tomada por um sentimento esmagador de culpa: “Senti que tinha falhado. Que não tinha protegido a minha filha”.

Seguem-se o isolamento, o apagamento de memórias, a necessidade de reconstruir a verdade. Tudo se acelera, férias que não terminam com o regresso esperado, distanciamento progressivo, silêncios. Até que a criança acaba por ir viver com o pai.

Este testemunho mostra que a alienação parental não começa com grandes atos, mas com pequenas distorções da realidade, e que o impacto profundo que isso tem, crianças divididas, pais afastados e mães ou pais que ficam a viver com a dor de uma perda que ninguém reconhece.