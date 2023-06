Mais uma audição pública sobre habitação na Assembleia Municipal de Lisboa, desta feita especificamente reservada às velhacarias do Alojamento Local (AL). Alguns proprietários; o presidente da ALEP (Associação do Alojamento Local em Portugal); o indisfarçável académico de ciências sociais; e vários presidentes de Junta dos bairros antigos de Lisboa. No fim do debate, e perante a incredulidade da assistência, as acusações somavam três. Vejamos.

1 O AL fez subir o preço do metro quadrado nos bairros históricos

Claro que o preço por metro quadrado de edifícios reabilitados é superior ao dos edifícios em ruínas. O argumento é tanto mais espantoso quanto foi solenemente apresentado pelo sábio da FCSH, que precisou de uma investigação académica para chegar a esta epifania: o preço por metro quadrado subiu. Mas não chegou a compreender o motivo nem se interessou por investigar. A falta destas formalidades não o impediu de avançar intrépido contra o Alojamento Local, enroupando em autoridade “científica” e enquadramento teórico a nobre missão de perseguir uma actividade económica. Esta é a universidade e os investigadores que andamos a sustentar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.