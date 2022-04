Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Supremo Tribunal de Justiça fixou, no seu mais recente Acórdão de Uniformização de Jurisprudência, que “No regime da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo de que certa fração se destina a habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de alojamento local.”.

A questão em análise não é, consabidamente, uma novidade: não só já era há muito discutida na doutrina e na jurisprudência, como esteve subjacente a várias alterações (também recentes) ao Regime Jurídico do Alojamento Local. Contudo já constituirão uma “novidade” os efeitos – mediatos ou imediatos – que, no rescaldo daquela decisão judicial, se farão sentir.

Não se ignora, desde logo, que a conceção que norteou esta decisão parte de uma visão típica – mas restritiva – de fração autónoma afeta a habitação: esta é concebida como um “lar” ou “domicílio”, amparada em exigências de repouso e de tranquilidade e perspetivada numa lógica de alojamento permanente (e não temporário).

No entanto, esta decisão faz tábua rasa dos mecanismos que, melhor ou pior, tinham sido introduzidos pelo legislador neste Regime e que, de resto, apontavam juridicamente para uma solução diversa. Aludimos, por exemplo, à proibição de instalação e exploração de “hostels” em edifícios em propriedade horizontal que integrassem frações autónomas afetas a habitação sem que, para tal, os condóminos o tivessem expressa e previamente autorizado, ou à faculdade de a assembleia de condóminos, por decisão de mais de metade da permilagem do edifício, se opor ao exercício da atividade de alojamento local quando estivesse em causa a prática reiterada e comprovada de atos que perturbassem a normal utilização do prédio ou de atos que causassem incómodo e afetassem o descanso dos condóminos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta decisão judicial torna todas estas exceções uma (aparente) regra, ao mesmo tempo que reduz (ou, mesmo, encurrala) o alojamento local no plano dos serviços. O exercício desta atividade fica, pois, numa encruzilhada: de somenos para ser turismo; demasiado para ser habitação.

As consequências serão sobretudo socioeconómicas tendo em conta, mormente, a fixação de efeitos retroativos da interpretação propugnada.

Por um lado antecipa-se o aumento da litigiosidade, quer pela instauração de ações para cessação de atividades de alojamento local, quer pela procura de alteração dos títulos constitutivos, quiçá ancorada na alteração das circunstâncias que estavam na base à própria constituição da propriedade horizontal.

Por outro lado antevê-se, a breve trecho, uma quebra para a economia: os processos espoletados por esta decisão poderão obrigar a abrandar a receção de hóspedes quando estamos prestes a entrar na época alta; estas intermitências jurisprudenciais desaconselham investidores, que procuram estabilidade e previsibilidade; poderá constituir uma perda para a classe média, que poderia ver na possibilidade de exploração de um quarto ou de um apartamento um rendimento-extra; e poderá colocar em crise a própria gestão interna dos condomínios, frequentemente sustentados nas taxas extraordinárias de alojamento local.

Mas mais: este entendimento parece, ainda, ignorar a própria vontade dos próprios condóminos que quisessem, legitimamente, promover este tipo de atividades no seu edifício e que, para o efeito, a elas não se tinham oposto.

No mais, antecipa-se ainda um efeito bottom-up no que tange à ligação entre a propriedade horizontal com a licença / autorização de utilização da fração. Assim, se é comummente aceite que o uso previsto no título constitutivo para a fração autónoma possa ser mais restritivo que o uso previsto nesta licença, não é, por sua vez, permitido que o uso de uma fração autónoma expresso neste título desrespeite, seja em que medida for, aquilo que estiver fixado naquela licença. Ora, a obrigação de alteração do título constitutivo – de habitação para serviços, por exemplo – poderá, precisamente, colocar questões quanto à conformidade com a licença de utilização – e, em último caso, obrigar à sua alteração (o que nem sempre se antevê possível), trazendo os Municípios para o centro do furacão.

A decisão procura fechar, definitivamente, uma porta: veremos que caminhos é que com ela se fecham também. O que se espera, por fim – entre perspetivas e antevisões – é que este não seja, nem venha a ser, o início de um requiem pelo alojamento local tal como o conhecemos – e, sobretudo, tal como o queremos.