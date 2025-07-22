A imprensa e os comentadores esforçam-se por decifrar a “estratégia” de José Sócrates em tribunal, como se estivessem perante um grande mestre de xadrez. Ledo engano; onde procuram uma estratégia está uma patologia: a de um homem em cujo sangue corre o direito divino de reinar. Olha para o tribunal como o deposto Luís XVI, e o que vê é-lhe uma heresia – o mundo às avessas.

É com um espanto quase clínico que constata a ousadia de uma funcionária subalterna – a juíza – em questioná-lo. O que se observa não é o exercício do contraditório, mas uma tentativa de revogar, por mero ato de vontade, o próprio rito processual. Faz do tribunal um Conselho de Ministros, onde a sua vontade é lei e a sua narrativa investida do monopólio da realidade. Admitir culpa ou fraqueza seria, para ele, uma espécie de suicídio existencial, a implosão da sua própria identidade.

E, no entanto, é nesta patologia que reside um paradoxo final: o monarca deposto, precisamente porque luta pela sobrevivência da sua própria identidade, presta, sem o saber, um serviço à República. Ao recusar-se a morrer, ele exibe, em toda a sua nudez, a natureza do poder que um dia foi o seu: um poder absoluto, exercido sem freio e sem pudor. Porque um homem assim não nasce do nada. É o fruto tardio de uma longa gestação; a criatura de um partido que o endeusou, de uma elite que o serviu e de um país que, órfão de futuro, se deixou de bom grado seduzir pela sua força. A sua tragédia não é a de um homem que não percebe que o espetáculo acabou; é a do ator principal que, sozinho em palco, se recusa a ver que o teatro está vazio e em chamas. E o veredito que ele verdadeiramente teme não virá deste tribunal de pequena instância, mas daquele outro, mais gélido e implacável, a que chamamos História.