Uma pessoa pode gostar mais ou menos do PS, concordar mais ou menos com as políticas, os métodos, as responsabilidades no atraso do país nos últimos 30 anos, mas uma coisa é certa: não há partido com amizades mais bonitas. Noutros, haverá amigos, camaradas, lealdades, animosidades, gente simplesmente indiferente e muitas traições – haverá tudo, mas mostrem-me um amigo na São Caetano à Lapa ou na Soeiro Pereira Gomes com a qualidade de um Carlos Santos Silva, um. Que empreste milhões de euros sem fazer a menor ideia de quando ou como o amigo lhe poderá pagar, ceda apartamentos em Paris, casas para as nossas ex-mulheres ou ex-maridos, ligue, vá buscar, vá trazer – tudo. E, no entanto, pensam que é caso isolado no Largo do Rato? Nada disso. Quando pensávamos que não podia haver amizade mais generosa do que a de Santos Silva e José Sócrates, eis que António Costa e Diogo Lacerda Machado elevam os níveis de camaradagem para as nuvens.

Sim. Recordar-se-á de Lacerda Machado como o senhor que representou o Estado português na recompra da TAP em 2016, sem qualquer mandato oficial para isso, simplesmente por ser “amigo” do primeiro-ministro, como o próprio então explicou. Um país é representado pelos respectivos símbolos nacionais, por Presidentes, ministros, secretários de Estado, embaixadores; até por desportistas seleccionados para esse fim envergando as cores da bandeira; mas, naquele dia, Portugal deu mais uma originalidade ao mundo e passou também a poder fazer-se representar pelos compinchas. Há lá coisa mais bonita. Mesmo que nunca se tivessem submetido ao sufrágio popular ou a nação tivesse como lhes pedir contas. Felizmente, o caso saltou para a imprensa antes que Costa começasse a pedir também à tia que representasse Portugal no próximo Conselho Europeu, ao filho que fosse desenrascar uma reunião da NATO, à vizinha de cima que recebesse o próximo chefe de Estado em visita oficial. Lá pôs por escrito o contrato com Lacerda, arranjou-lhe um ordenado “simbólico” e, no fim, quando o negócio ficou feito, um lugar de administrador na nova TAP público-privada. Se não é de amigo.

Agora, Lacerda volta às notícias porque, dizem os jornalistas deontologicamente obrigados a não se rir, poderá vir a liderar um “consórcio de empresários” interessado na reprivatização da TAP.

