A Economia de Francisco somos nós e tu também. Sem exceção.

Sim, tu que estás a ler este texto, tu que lutas por chegar à escola hoje com a barriga vazia, tu que foges de uma bomba e que procuras sinal móvel na floresta, tu que comes uma barra de chocolate no pátio da escola, tu que te abrigas do sol e da chuva no canto de um centro comercial onde também dormes, tu que lutas pela defesa da tua vila indígena, tu que protestas pelo clima e faltas às aulas, tu que fazes contas à vida num excel e reconheces que vais ter que “apertar o cinto” depois deste mês de regresso às aulas dos filhos, tu que estudas sem parar para seres o primeiro universitário da tua família, tu que te juntas à política, tu que pedes ajuda, tu que tentas fugir da tua terra natal, tu que estás hospitalizado, tu que estás encarcerado e até tu que no desespero não pedes ajuda e terminas a tua vida.

A Economia de Francisco é um movimento global que começou em maio de 2019 com um apelo do Papa Francisco aos jovens de todo o mundo economistas, empreendedores e change-makers para pensarem numa economia mais justa, humana, inclusiva e regenerativa para o nosso planeta.

Esperámos 3 anos e meio para nos reunir fisicamente com o querido Papa que chegou este sábado a um teatro de Assis tal qual uma rock star. Não havia como conter lágrimas e gritos a 1000 jovens com tantas histórias para contar e que sentem uma urgência tão grande em fazer a mudança acontecer, mesmo tendo o coração e a cabeça cheia de perguntas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tenho o coração cheio e muitas marcas destes 3 dias em Assis a partilhar. Hoje gostava de vos falar de um jovem muito especial que deu o seu corajoso testemunho perante o Papa e seus pares jovens naquele teatro, que me marcou profundamente e que nunca esquecerei. Andrea está encarcerado há 9 anos e faz parte da Economia de Francisco. O Estado e o tribunal italianos permitiram que ele estivesse connosco em Assis. É um jovem que sofre pelo crime grave que assume que cometeu e um coração transformado que quer contribuir com o seu papel nos desafios globais e difíceis do mundo. É um jovem que pediu e recebeu (!!!) o perdão do Papa por carta, que estudou muito na prisão e que por isso se tornou um cidadão ativo e contributivo na economia italiana como especialista em marketing digital. Não sei quanto tempo mais de pena ele tem pela frente, mas sei que o quero seguir e que quando tiver dúvidas sobre todos aqueles mais vulneráveis que queremos incluir/ ajudar/ representar ou quando estiver a esmorecer no meu sentido de urgência me vou lembrar do Andrea. Não consigo conter a minha emoção enquanto escrevo estas linhas no avião de regresso, que sei que não fazem justiça ao que ele partilhou e que me/nos fez sentir. Por isso convido-os a verem o seu testemunho no minuto 1’59’’deste link.

No fim daquela manhã agradeci o seu testemunho com um abraço pois não haviam palavras possíveis.

Precisamos de dar voz a mais Andreas neste mundo e envolvê-los na solução de tantos problemas societais que sofremos todos direta e indiretamente – como diz o Papa, a nossa casa comum está a arder!

Desejo estar à altura do apelo do Papa, do pacto que assinámos com os jovens com o Papa e da inspiração que recebi do Andrea e de outros jovens em Assis nos próximos desafios deste bom movimento aberto que não olha a idade nem a religião e para o qual estão todos convidados a se juntar.

A Economia de Francisco somos o Andrea e todos nós.

Quote do Andrea: “Um homem é maior do que o seu erro”.