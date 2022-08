Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na linha da crónica anterior e prosseguindo nas leituras de verão, recomendo hoje o número de Junho a Agosto da revista New Philosopher que aborda, de uma forma particularmente feliz, diversas perspetivas à volta da noção de incerteza, e que inspiraram, hoc sensu, a crónica de hoje.

No plano filosófico, vários foram os pensadores que se dedicaram a refletir sobre a relação do homem com a incerteza que acompanha sempre o tempo futuro. No século XX, de cujo pensamento ainda somos tributários, ganharam destaque os chamados “existencialistas”, os quais, a despeito de diferentes abordagens, tinham em comum a preocupação com a angústia que nasce da incerteza, não apenas em relação ao devir e ao Futuro, mas também a que está associada às decisões humanas.

Depois de dois séculos em que a liberdade foi apresentada, no plano político, mas também na condução pessoal e moral, apenas com uma dimensão redentora, é com os existencialistas que somos convocados a pensar, de uma forma contemporânea, no fardo que implica a “decisão”, e na vertigem paralisante que leva a que muitos caminhem, por inércia, “rumo ao precipício”.

Num mundo globalizado, mas ao mesmo tempo profundamente espartilhado, em que o ruído e a cacofonia das linguagens babélicas associadas à evolução acelerada provocada pela tecnologia e pelas mudanças disruptivas que ela nos patrocina criaram uma enorme confusão entre o que é conhecimento e o que é opinião, é cada vez mais difícil discernir o que é certo ou errado para a vida de cada um. Perante novas complexidades, em que é árdua a tarefa de recolha de todos os elementos necessários para a tomada de decisão, consolida-se a convicção de que não podemos confiar que as impressões que recolhemos sobre o mundo que nos rodeia correspondem a uma certa noção fidedigna do que é a realidade, deixando o comum dos mortais – mas não só – perplexo, desamparado e profundamente angustiado, com uma forte sensação de impotência sobre o que lhes escapa.

