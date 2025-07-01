Em 1992, uma senhora de 79 anos chamada Stella Liebeck tornou-se involuntariamente um ícone da cultura jurídica americana. O caso, célebre, teve a sua origem numa ida de Stella Liebeck ao drive-in do McDonalds e num pedido de café. Stella acomodou o café entre as coxas e arrancou, enquanto tentava remover a tampa para colocar açúcar, no que é um exercício de um hábito americano de beber café enquanto se conduz. Por azar (ou eventual imperícia), o café entornou e causou a Stella queimaduras de terceiro grau nas coxas e zona genital. Stella Liebeck processou a McDonalds alegando que esta cadeia de restaurantes servia o café mais quente do que qualquer outra (o que tinha motivado já diversas queixas de outros consumidores) e que Stella não poderia prever os danos nefastos que lhe seriam causados por aquela sua acção, por ser imprevisível que o café estivesse tão quente. O tribunal americano acabaria por lhe atribuir quase 3 milhões de dólares (mais tarde reduzidos), e o episódio deu origem aos chamados Stella Awards – prémios satíricos atribuídos às indemnizações mais absurdas da justiça americana.

Durante anos, por cá, olhámos para estes casos da justiça americana com um certo distanciamento, entre o espanto e o sorriso condescendente. Afinal, Portugal era um país onde os tribunais olham para o dano não patrimonial com contenção, e onde a ideia de que o “enriquecimento à custa do litígio” é um desvio exótico, próprio da jurisdição do outro lado do Atlântico, que aliás faz crescer billboards de advogados nas auto-estradas como cogumelos.

Mas talvez estejamos a deixar de sorrir…

A recente acção movida pelos Anjos contra a humorista Joana Marques, com um pedido de indemnização de cerca de um milhão de euros, por alegados danos reputacionais causados por comentários humorísticos, deve-nos fazer refletir sobre o rumo que o nosso sistema está a tomar.

Não se trata aqui de discutir o limite do humor e da liberdade de expressão, e se estes direitos devem ou não ser cerceados, em caso de conflito com direitos de personalidade. Penso que essa discussão já está cansada e a resposta é óbvia.

O prisma de abordagem que aqui importa é outro: a dimensão do pedido e aquilo que ele revela.

A responsabilidade civil em Portugal tem como base a reparação. Aliás, a palavra indemnização vem do latim indemne que significa literalmente retirar o dano. O objectivo do nosso sistema de responsabilidade civil é, portanto, repor, tanto quanto possível, o lesado na situação em que estaria se o dano não se tivesse produzido.

Nem mais, nem nemos.

Ora, sempre que surgem pedidos com valores manifestamente desproporcionados face aos danos alegados, é legítimo questionar se estamos perante uma tentativa de reposição ou, na realidade, o que se pretende é uma punição civil do lesante, através do confisco pecuniário.

De facto, nos últimos anos, começa a notar-se uma mudança de paradigma. De norte a sul do país, multiplicam-se processos com pedidos que extravasam largamente aquilo que, até há pouco tempo, seria considerado razoável. É verdade, que grande parte da culpa é dos advogados e da velha máxima de que “mais vale pedir mais, porque para dar menos está lá o juiz” (quem nunca?).

Mas mesmo que os tribunais acabem por fixar indemnizações muito abaixo do pedido, a própria existência dessas pretensões inflacionadas tem efeitos perversos: sobrecarrega o sistema, incentiva uma visão oportunista da justiça e alimenta uma cultura de litigância com expectativas irrealistas.

Estamos, lentamente, a abrir a porta aos nossos próprios Stella Awards. A metáfora do “efeito borboleta” na teoria do caos – em que uma pequena acção provoca uma reação em cadeia desproporcionada – parece estar a ganhar força também nos tribunais, multiplicando-se as alegações de sofrimento profundo para justificar compensações com vários zeros.

Importa lembrar que a justiça civil portuguesa não é (nem deve ser) um palco para castigar com cheques. Quando os pedidos se transformam em instrumentos de pressão ou especulação, perde-se o essencial: a confiança no sistema como mecanismo de equilíbrio e de reposição do justo. Cria-se incerteza e instabilidade, aumentam-se as indemnizações, mas também, futuramente, aumentam-se os prémios de seguro e a própria necessidade de ter seguro…

Queremos mesmo ir por aí?

O risco não é apenas teórico. É real e, sobretudo, cultural. Se não contida, esta lógica pode levar a uma erosão da credibilidade dos próprios fundamentos do nosso direito civil. E quando isso acontecer, não são só os réus que perdem – é a justiça que se desfigura.

A indemnização, em Portugal, deve continuar a ser um remédio proporcional, e não um prémio de consolação desmedido.

E seria bom que o nosso sistema jurídico continuasse a resistir à tentação de transformar litígios em lotarias.

Deixemos os Stella Awards onde pertencem — no anedotário da justiça americana…