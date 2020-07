A existência de uma sugestão de uma visão estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal para a próxima década é, por si só, positiva. Não só por ser extremamente necessária nos tempos atuais, mas também por desencadear um debate público que se espera contributivo para a melhoria do plano.

O documento, com data de 5 de julho, demonstra não só o elevado grau de conhecimento do seu autor, como contém diversas ideias positivas, a aplicar nos mais variados campos de atuação, acertando genericamente na definição das tendências que servirão de guia para a aplicação dos fundos comunitários nos próximos anos: Ecologia, Sustentabilidade, Energias Renováveis, Hidrogénio, Agricultura, Mar, Ciência, Saúde, Digitalização, Tecnologia, Minérios, Clusters Industriais Tradicionais Nacionais e Inovadores, Portos e Ferrovia.

Das anteriores tendências, o Hidrogénio carece ainda de um estudo mais aprofundado, e de provas dadas no contexto internacional sob pena de investirmos demasiado em tecnologias que daqui a poucos anos poderão custar muito menos a implementar.

Mas quando vai para além da apresentação das tendências, o autor coloca o Estado numa posição de liderança dos setores estratégicos, em vez de sobretudo centrado na criação das condições de base necessárias para que a sociedade civil se possa adaptar à mudança e ser ela própria a definir a cada momento o seu futuro. O documento transparece assim uma certa visão de um capitalismo de Estado, nomeadamente quando pretende um Estado investidor e não apenas fomentador, passando assim um atestado de incompetência aos privados.

Sendo verdade que precisamos de um Estado forte, julgo ser também verdade que não precisamos de um Estado grande e tentacular. Necessitamos, sim, de um Estado e Instituições que garantam um equilíbrio socioeconómico e uma igualdade de oportunidades, uma educação e saúde gratuitas e de qualidade, serviços públicos eficientes e uma justiça, regulação, defesa e segurança eficazes no combate á corrupção, ao crime e à resolução de contendas.

Para não correr o risco de se tornar tão repetitivo, extenso nas generalidades e pouco concreto nos detalhes, poderia ter sido mais eficaz apresentar um documento efetivamente estratégico, ou seja, centrado nas principais lacunas, prioridades e metas nacionais, e, numa segunda fase, pedir a um especialista de cada área para definir as políticas concretas que o Estado poderá desenvolver para ajudar a sociedade a prosperar, de preferência suportando essas medidas em números, casos internacionais de sucesso e relatórios nacionais e internacionais de prestígio.

Os principais problemas nacionais são o endividamento, a baixa natalidade, o envelhecimento, a falta de produtividade, a desigualdade económica e social, os baixos níveis de poupança, a ausência de um enquadramento propicio para atrair o investimento direto estrangeiro e dinamizar o nacional, a falta de um acesso generalizado a uma educação de qualidade e um sistema de justiça e regulação incapazes de acabar de vez com a corrupção (esta ultima palavra não consta no documento).

Tendo em consideração os baixos níveis de poupança e os altos valores de endividamento será crucial que Portugal aplique um pacote de políticas claras de atração e dinamização do investimento, desde logo introduzindo benefícios fiscais ao investimento e criação de emprego e nivelando o IRC de acordo com os valores dos nossos pares Europeus.

A Holanda, a Estónia e a Irlanda são casos Europeus de sucesso, com um PIB per capita superior a Portugal, e todos apostaram numa política fiscal competitiva, um tema pouco ou nada abordado no plano de António Costa Silva.

Neste capítulo será importante criar um ambiente que dinamize da mesma forma a atividade empresarial local e estrangeira, procurando gerar um ambiente atrativo para todos e não seletivo de determinados projetos, pois este último beneficiará os que já têm relações próximas com o poder e prejudicará a geração de novos negócios inovadores.

A falta de visão e ênfase na reforma da educação e no desenvolvimento do talento nacional, em detrimento de uma política de subsídios, de investimento público-privado, e de financiamento público, tantas vezes fonte de compadrio e de corrupção, é outra das principais falhas do documento.

A educação é a base de qualquer sociedade desenvolvida, por isso devemos centrar a política nacional no desenvolvimento do nosso capital humano, com um Estado capaz de criar todas as condições para que os jovens terminem os seus estudos e cheguem á idade adulta munidos de conhecimento e confiança.

Neste domínio temos de reformar progressivamente o modelo e os conteúdos educativos e garantir uma educação 100% gratuita e de qualidade desde a primeira infância até à Universidade, incluindo livros e transporte gratuitos. Só assim poderemos reduzir as diferenças sociais e procurar que um Bebé nascido numa família pobre do interior de Portugal tenha as mesmas oportunidades educativas que um Bebé nascido numa família rica de Lisboa. Dessa forma não só estaremos a reduzir as desigualdades educativas, como a gerar níveis muito superiores de talento, movendo a sociedade do capitalismo para o talentismo.

Adicionalmente, ao reduzirmos os investimentos que as famílias têm que fazer na educação e saúde dos seus filhos estaremos também a incentivar a natalidade e assim a combater outro dos maiores problemas nacionais, a inversão da pirâmide demográfica.

Para além disso, devemos ter como desígnio nacional colocar 3 ou 4 Universidades no topo mundial, sobretudo nas áreas relacionadas com tecnologia, ciência, engenharia e saúde, e criar programas de integração e cooperação entre essas Universidades e os Centros de Investigação e as Empresas.

A ideia da criação de uma Universidade do Atlântico nos Açores é, sem dúvida, positiva, tal como são de valorizar as referências do plano à necessidade de formação e rejuvenescimento dos professores, incluindo a formação para um mundo cada vez mais digital e tecnológico, sobretudo se for relacionada com a resolução de problemas práticos da nossa vida. Mas tão importante como a educação digital, será o reforço da cidadania e consciência cívica dos nossos jovens, visando combater o seu alheamento político e aumentar a sua participação democrática.

Em suma, o documento apresentado é uma análise interessante das tendências, mas não é claro nem completo no diagnóstico dos principais problemas estruturais do país. Não apresenta uma nova visão para Portugal, nem um novo modelo de desenvolvimento económico, apostando nos mesmos pressupostos dos últimos 20 anos, até hoje incapazes de retirar o nosso inestimável País da cauda da Europa.

Desde a adesão à CEE, semeámos muito alcatrão, mas apostámos pouco no desenvolvimento da nossa massa cinzenta. Criámos algumas centrais de energia renovável, mas as empresas e os cidadãos continuam a pagar demasiado para usufruir de eletricidade. Fomos capazes de atrair uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, mas não conseguimos criar o ambiente adequado para dinamizar suficientemente o investimento produtivo empresarial.

O facto de o PIB per capita Português representar cerca de 77% da média da União Europeia e de nos encontrarmos atualmente na 19ª posição nesse ranking, ou seja, cada vez mais na cauda do pelotão, deverá pelo menos levar-nos a desejar mudar de rumo, senão mesmo a sentirmo-nos feridos no nosso orgulho nacional.

Com um clima único no mundo, uma posição atlântica privilegiada, boas relações internacionais, a 3ª maior zona económica exclusiva da Europa, níveis de segurança ímpares, boas redes de estradas, uma população trabalhadora e historicamente unida em torno do desígnio nacional, Portugal não pode continuar a estar condenado a ficar na cauda da Europa.

Temos de tirar melhor partido das nossas vantagens competitivas, deixar de parte demagogias e populismos, e encetar inteiramente as reformas estruturais que se impõe em nome da qualidade de vida dos nossos filhos e dos nossos netos.

Para além das circunstâncias internacionais, a concretização dessas reformas estará dependente da nossa capacidade de ultrapassar 3 desafios principais: o cultural, o ético e o político. O primeiro tem a ver com a mentalidade do povo português, o segundo com a corrupção e o terceiro com um governo PS amarrado ao BE e ao PCP, demasiado unido aos interesses instalados para conseguir transformar verdadeiramente a nossa ancestral nação.

18 de julho de 2020