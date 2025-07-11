Numa das muitas empreitadas de barrela ideológica que o jornal Público presta ao activismo do costume, a senhora Bárbara Reis, que não conhecia de lado nenhum, decidiu aproveitar um artigo de Alberto Gonçalves no Observador, para lavar com Omo Zoharn Mamdani, o novo queridinho da esquerda nova-iorquina e, no mesmo fôlego, fazer doutrina sobre o que é o antissionismo.

Começo pelo óbvio: O sionismo era um movimento que preconizava a criação de um Estado para os judeus, nas suas terras ancestrais. Esse estado chama-se Israel e já está criado há 75 anos, quase um século. Obviamente, ser antissionista é ser contra a criação de Israel. Faz sentido ser contra a criação de algo que já está criado?

Não faz, pelo que o “antissionismo” é outra coisa.

Segundo a senhora, Mamdani não é antissemita, apenas antissionista. Como quem diz: não odeia os judeus, só quer que o Estado deles desapareça do mapa. É uma “diferença abismal”. É mais fino. Mais progressista. Mais lavadinho. É o menu dos aiatolas e dos aiatolos.

Convém esclarecer: Zoharn Mamdani diz que é muçulmano e “socialista democrático” (comunista, na língua de pau da política americana), ou seja, é um oxímoro com pernas. Mas diz também que é “black”, afro-americano e asiático, tudo ao mesmo tempo. Com não é mestiço e tem a pele branca, pode dizer-se que o senhor Zoharn é tudo o que lhe dá jeito. Por exemplo, ser antissemita, sentindo-se não antissemita. Isto pode se confuso para os leitores. E é, mas não para Bárbara Reis.

A criatura ganhou as primárias da esquerda nova-iorquina a prometer boicotes a Israel, a “globalização da Intifada” e a berrar as palavras mágicas que toda a canalha grita com a convicção dos justiceiros do Tik Tok: “From the river to the sea”. Nada contra os judeus, claro. Tudo contra os sionistas. Porque agora o ódio disfarça a semântica no léxico.

Segundo Seymor Lipset, Martin Luther King, que sabia do que falava, não tinha paciência para estas tangas: “Quando criticam os sionistas, querem dizer judeus. Estão a falar de antissemitismo”.

Mas no Ocidente, a patetice está em alta. As Bárbaras Reis da bolha “progressista” têm um fraquinho incurável por gente que odeia Israel. Pensam que lhes dá um certo brilho moral. Um ar de resistentes antifa chic. Dá-lhes, sobretudo, a ilusão de que o mundo é dividido entre opressores “fássistas” (americanos, judeus, capitalistas) e o resto. E o resto é sempre mais romântico. Sempre mais puro, ainda que hipócrita.

O truque é tão conhecido como o conto do vigário, mas não menos eficaz. O antissionismo é o novo nome do velho antissemitismo. É uma mutação viral com mais de um século. E não se limita aos cromos neonazis e aos jihadistas financiados por petrodólares. Infecta a esquerda moderna como um ranho pegajoso. E há sempre um idiota útil com um mestrado em Ciências Palestinianistas Interseccionais, pronto a citar um relatório da ONU, uma diatribe da Sra Albanese ou uma patacoada da Greta.

Isto não é novo. O esquerdista Proudhon queria ver os judeus expulsos ou exterminados. Bakunin, da mesma escola, falava deles como parasitas. Marx então nem se fala. Era judeu, mas não fazia parte dos “verdadeiros judeus”, esses ogres que toda a esquerda revolucionária do século XIX via como peças da engrenagem capitalista. Era mais fácil odiar Rothschild do que entender a economia. Cem anos depois, a URSS aprimorou a arte de travestir o antissemitismo em propaganda anti-Israel e inventou o “povo palestiniano”. A esquerda moderna herdou esse talento e embalou-o em papel reciclado e romantismo à “Companheiro Vasco”.

Hoje, o activista de keffiyeh diz que é contra os “sionistas”. E sente-se um herói. Repete os mesmos slogans, faz os mesmos boicotes, organiza as mesmas marchas ou performances “artísticas”, enquanto grita que Israel é um Estado “genocida”. É uma forma de manter vivo o velho ódio pelo judeu culpado de tudo, mas com aura de indignação legítima, carimbo mediático e pose de esclarecido. E se há quem denuncie este teatro do absurdo, gritam que é censura.

É curioso que o mesmo discurso emerge em certas bocas da extrema-direita. Veja-se o sempre prestável Mário Machado. O homem parece ser tudo aquilo que a esquerda diz odiar: racista, misógino, facho, trauliteiro. Mas nisto dos judeus, Mário também é “só contra os sionistas”. Coincidências felizes. Machado, Mamdani e Bárbara Reis, cada um no seu labirinto de fumos ideológicos, tocam-se e dizem o mesmo. Com a cobertura moral dos numerosos “antissionistas” do Público, da CNN Portugal, da SIC N e até da RTP1.

Nada mais previsível. O antissionismo é o disfarce politicamente correcto para continuar a propagar a velha ideia: os judeus mandam no mundo, são maus, têm de ser boicotados, atacados e perseguidos. O moderno “antissionista” não tem nada contra os judeus que se calam, se escondem e se tornam invisíveis. Só contra os que têm um Estado e se defendem. Só contra os que sobrevivem. E é isso que o irrita. O judeu vivo, armado e com fronteiras. Sem aspecto de vítima.

A esquerda moderna cavalga de olhos bem abertos essa vigarice moral. E quando se aponta o dedo ao novo antissemitismo, responde com pose ofendida. Antissemita, eu? É compreensível: perceberem que estão a repetir os slogans de Proudhon, Marx, Hitler, Khamenei, Mandani e Mário Machado, é desconfortável. Dá cabo da autoimagem. E isso nota-se na peça de Bárbara Reis.

Mas a verdade é a verdade. Tem nome e tem programa. Tem financiadores. Representantes nos parlamentos da Europa, nos media, no Público. E também nos festivais de música, nas universidades, nas ONG’s de fachada e nas associações de estudantes. É o antissemitismo com manual de boas práticas, carimbo da moda, retórica de género e financiamento do Qatar.

E quando Bárbara Reis, o Sr Mandani e Mário Machado insistem que “antissionismo” não é antissemitismo, é só uma “crítica legítima às políticas de Israel”, sabem que estão a legitimar a prática histórica mais assassina do Ocidente. Tudo com o selo da virtude. O verniz da indignação fingida que tenta disfarçar o ódio. O perfume barato do progressismo fast-food.

No fim, a profecia de Hitler cumpre-se: “nas ruínas das nossas cidades e monumentos, renovar-se-á o ódio contra aqueles que são os verdadeiros responsáveis por isto: o judaísmo internacional“. Mas agora não é dita por generais da SS. É escrita por colunistas do Público, generais da CNN Portugal e intifadeiros antissemitas.

O antissemitismo renovou o embrulho sem vergonha, de keffiyeh ao pescoço, com doutoramento em “estudos orientais” e palavreado estruturalista. E muitos fingem que não percebem. Porque ser decente exige coragem. E a coragem, como sabemos, não é uma qualidade muito estimada em certas redacções, universidades e parlamento. Na rua grita-se o ódio, nas redacções amplifica-se e mascara-se atrás de palavras. E ninguém se envergonha. Pelo contrário: justificam-se e aplaudem-se uns aos outros. Bárbara Reis justifica Mandani e o seu antissemitismo. Porque será?