Quando, no mês passado, o Wall Street Journal perguntou a Henry Kissinger se algum dos líderes actuais tem as características apontadas no seu novo livro, ‘Leadership’, a resposta imediata que deu foi não. Para de seguida acrescentar que, tirando de Gaulle, também nenhum dos referidos no livro, sejam Adenauer, Nixon, Lee Kuan Yew ou Sadat e até Thatcher, tinham noção dessa distinção. O que os diferenciava dos demais era o não serem tácticos. Conheciam bem a arte do tacticismo, usavam-na com mestria, mas não se reduziam a isso. Acima de tudo tinham um propósito; uma visão para o país que governavam. Foram políticos que pensavam de forma profunda. Não eram figuras superficiais.

Com o desaparecimento de Mikhail Gorbatchev recordei-me de Leonid Brejnev. Simplesmente, porque o primeiro foi o oposto do segundo, pois se aquele concluiu que a URSS tinha de mudar, este considerou que não. Depois do terror de Estaline e do estilo errático de Khrushchev, o homem de qualidade médias que ninguém temia foi a figura encontrada para dar um rosto ao Politburo, nessa altura conhecido por Presidium. Apesar da falta de brilho, do pouco conhecimento dos assuntos e de ser mau orador, o historiador britânico, Robert Service, conta-nos que Brejnev estava ciente das suas únicas qualidades: organização e psicologia. Foi dessa forma que afastou os seus adversários ao ponto de apenas a morte o retirar da liderança da URSS. Foram essas suas capacidades, organização e psicologia, que lhe permitiram perceber o que a União Soviética precisava para continuar: estabilização.

