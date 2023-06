Instalou-se a percepção de que o governo PS, apesar de suportado por uma maioria absoluta, sobrevive em acelerada decadência, estando iminente o seu colapso e a convocação de eleições legislativas antecipadas. Cada vez mais me parece que esta percepção é, no mínimo, precipitada. Obviamente, tornou-se indisfarçável que o PS atravessa um período de forte pressão política, que alimenta essa percepção de fim de ciclo: a sucessão de erros governativos e trapalhadas comprometedoras, as contradições dos membros do governo na comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre a TAP, a queda do PS nas sondagens, a tensão institucional entre Primeiro-ministro e Presidente da República. Contudo, todos estes factores são circunstanciais, e não estruturais — isto é, para todos esses factores, António Costa tem o poder de decisão necessário para os ultrapassar.

Começo pelo óbvio: a CPI sobre a gestão da TAP, que se converteu num inquérito sobre um episódio grave de descontrolo no Ministério das Infraestruturas e sobre a subsequente actuação do SIS, está a terminar. Nos próximos dias, serão ouvidos Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, dois momentos muito aguardados e politicamente intensos. Mas, após essas audições, virá a acalmia: os trabalhos da CPI ficarão reduzidos à elaboração do relatório final, um processo que o PS controlará devido à sua maioria absoluta no parlamento. Para os socialistas, a CPI foi uma travessia de tempestade — e, por mais danos que tenha causado, essa travessia está a concluir-se.

Certamente que António Costa e o núcleo duro socialista não ignoram os danos (políticos, eleitorais, reputacionais) que o governo tem sofrido no último ano. Em parte, a recuperação desses danos seria possível através de uma remodelação do governo, que afaste os ministros problemáticos e que transmita aos portugueses a sensação de um recomeço — uma remodelação que pode ser planeada para os próximos meses. De resto, as sondagens apontam para que seja precisamente essa a vontade dos portugueses, que consideram que João Galamba deveria ter saído do governo (64%) e que o Primeiro-Ministro deveria fazer uma grande remodelação do governo (80,9%) . Além disso, até a relação de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa beneficiaria dessa iniciativa, partindo do pressuposto que a remodelação levaria à saída de João Galamba, pois a actual tensão institucional teve precisamente origem na discordância sobre a permanência do ministro no governo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.