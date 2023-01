Abracadastro! António Costa anda com o ar assarapantado de uma criança que acaba de assistir a um fantástico truque de magia que consistiu em fazer desaparecer o seu brinquedo predileto, mas para sempre. É um misto de espanto e terror, que se repete de cada vez que lhe revelam as tropelias em que os seus governantes participam. Costa é uma espécie de Sísifo, condenado a empurrar novos membros do governo encosta acima, só para os ver resvalar ladeira abaixo mal se ouve a abertura do telejornal.

Enfim, não está a passar uma boa fase. Numa pessoa comum, dir-se-ia que é apenas um problema pessoal. Como é Primeiro-Ministro, constata-se que tem é um problema de pessoal. Está com grande dificuldade em contratar gente para o Governo. A quantidade de novos membros do Governo que se revelam desadequados é exagerada até para os padrões de um país habituado às convocatórias de Fernando Santos. António Costa não sabe escolher. Aposto que era aquele tipo que, a ver o “Agora escolha!”, se no Bloco A estivesse os empolgantes “Soldados da Fortuna”, optava antes por um desenxabido episódio de “Um anjo na Terra” no Bloco B, com o maçador do Michael Landon.

É evidente que Costa tem de ser mais rigoroso no processo de selecção. Por exemplo, devia exigir uma carta de referências aos candidatos, com a avaliação dos antigos patrões. O problema é que, quando se fala em referências ao tipo de pessoas procuradas para este Governo, elas julgam que são as referências do multibanco, para receberem pagamentos.

António Costa também deve repensar as questões que lhes coloca. Não vale a pena perguntar: “Sra. Secretária de Estado, alguma vez praticou um acto eticamente reprovável?” É estar a assumir que a entrevistada sabe o que é “ética”. Seria o mesmo que perguntar: “Alguma vez atropelou o Pai Natal de propósito?” Para ficar a saber se a secretária de Estado é séria, tem de se pedir para mostrar que números tem em speed dial. Se lá estiver o advogado, o contabilista, o gestor de conta e o agente de viagens, é melhor não nomear.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.