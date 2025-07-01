O anúncio do candidato presidencial do PCP é sempre um acontecimento a celebrar. Em Portugal, esta é a única eleição em que se vota numa pessoa e não numa lista. Há que saudar a ocasião em que o colectivista Partido Comunista escolhe um militante do resto do grupo e o exibe destacado. É o mesmo que uma agremiação de vegans eleger um dos seus para a representar num concurso de churrascos.

Segundo Paulo Raimundo, a candidatura de António Filipe mereceu unanimidade no Comité Central, uma afirmação que conto ler no manual de Português do 9.º ano que a minha filha vai usar em Setembro, como exemplo de pleonasmo. Dizer que uma decisão do Comité Central foi unânime é uma redundância ao nível de “o Pedrinho mergulhou no mar e ficou todo molhado”.

Em quase 50 anos de presidenciais, esta é a primeira vez que o candidato comunista tem reais hipóteses de passar à segunda volta. António Filipe apresenta-se a eleições como o único capaz de ser uma alternativa a Gouveia e Melo. Isto porque António Filipe é o exacto oposto do Almirante. Para já, é conhecido por dois nomes próprios, enquanto o Almirante tem dois apelidos. Para antítese, começa bem. Depois, e mais importante, António Filipe não sofre da maior limitação de Gouveia e Melo.

Costuma-se dizer que a principal desvantagem de Gouveia e Melo é o facto de não se conhecer o seu pensamento político. Que ideias defende? Pronunciou-se no passado sobre os grandes temas? Já António Filipe não padece do mesmo problema. Pelo contrário: a principal desvantagem de António Filipe é precisamente o facto de se conhecer o seu pensamento, as ideias que defende e o aquilo que disse no passado sobre os grandes temas.

Se Gouveia e Melo se deu a conhecer aos Portugueses em 2021, António Filipe já prestigia o espaço público desde que em 1979, então com 16 anos, foi um dos fundadores da JCP. Não precisou de organizar uma campanha de vacinação para ser conhecido, embora por pouco não tenha participado numa: se a sugestão de Kissinger tivesse vencido, António Filipe e camaradas teriam sido usados em Portugal para vacinar a Europa contra o comunismo. Enfim, acabou por não ser necessário e António Filipe pôde dar-se a conhecer ao longo de 40 anos de actividade política. Ao contrário de Gouveia e Melo, enfiado num submarino grande parte do tempo, António Filipe interveio publicamente e pronunciou-se sobre temas como Cuba (“Considero profundamente injusto classificar como ditador uma personalidade como Fidel Castro” e “Não qualifico como ditadura aquilo que se passa em Cuba”, Ucrânia (comparou a invasão da Rússia à acção da Índia contra Goa, e negou o Holodomor, ou Coreia do Norte (que não é uma ditadura, apenas tem um modelo político diferente .

Muita gente está preocupada com a hipótese de virmos a ter um militar na Presidência da República. É compreensível. Os precedentes históricos não o aconselham. Sempre que um país é liderado por um soldado, a democracia não está muito saudável. Mas quando é chefiado por um comunista, a democracia não sofre. Em princípio, está em coma induzido.

Apesar de tudo, António Filipe é uma boa opção para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa. Os portugueses estão cansados de um Presidente volúvel. Se Marcelo até foi comparado a um cata-vento, António Filipe não anda ao sabor do vento. Aliás, é conhecido por continuar a caminhar contra o vento da mudança que começou a soprar na década de 80. Com António Filipe sabemos com o que podemos contar. Ao contrário do imprevisível Marcelo, António Filipe não está sempre a mudar de opiniões. Pensa exactamente o mesmo desde 1917.