1 Daqui a uns anos, quando olharmos para trás, muitas perguntas serão feitas sobre o consulado de Luís Montenegro à frente do PSD. A mais importante será, sem dúvida, como é possível que, depois de 8 anos fora do poder, o primeiro-ministro tenha sido tão inábil a gerir politicamente o seu governo? Como é possível que, pela primeira vez desde 1995, o PSD chegue ao poder em circunstâncias economicamente favoráveis e desperdice assim a capacidade de regenerar a sua marca, associando-a, novamente, na cabeça do eleitor médio, a tempos bons? Em circunstâncias politicamente difíceis, com uma minoria curtíssima e acossado à esquerda e à direita, Montenegro estava, apesar de tudo, a conseguir ter um governação bastante razoável, com bons indicadores macro-económicos, com a capacidade de resolver algumas matérias delicadas que Costa não quis ou não soube resolver.

2 Apesar dos bons resultados governativos, que, em circunstâncias normais, com um primeiro-ministro hábil, estariam a ser utilizados pelo PSD para ir a eleições antecipadas com um discurso centrado na necessidade de aumentar o apoio parlamentar para sacudir a pressão de Ventura e de Pedro Nuno Santos, o que vemos é um governo que se prepara para ir a eleições em modo de crise e de contenção de danos.

3 É incompreensível a total inabilidade política de Montenegro em dois momentos. Em primeiro lugar, no momento em que ganhou as eleições. Como é que não conseguiu perceber que ser o dono de uma empresa com avenças de empresas como a Solverde, cujo funcionamento depende directamente da regulação do Estado em algumas matérias, é incompatível com as funções de inquilino de São Bento? Mais, como é que, depois do caso estalar, Montenegro geriu tão mal a crise? Não terá o primeiro-ministro conselheiros políticos que lhe digam, antes do discurso do fatídico sábado, quando anunciou a passagem da empresa para os filhos, que a única solução naquele momento era fechar a empresa? Ao longo desta enorme trapalhada, Montenegro teve vários momentos nos quais teve a oportunidade de colocar-se à frente do problema e resolve-lo. Em cada momento de decisão, escolheu sempre a pior.

4 Estará o primeiro-ministro rodeado apenas de yes men, que não são capazes de confrontá-lo com a verdade? Ouvir Hugo Soares citar Pinto Balsemão, que foi simultaneamente dono do Expresso e primeiro-ministro sem que daí decorresse qualquer problema, como exemplo com o qual Montenegro se deve comparar é do domínio do delirante. Não estamos em 1982. Em 2025, felizmente, os cidadãos tornaram-se mais exigentes e mais críticos. Obviamente que, hoje em dia, a ideia de alguém ser primeiro-ministro e dono do jornal politicamente mais influente do país é risível. Mais, onde estão os barões e as elites do PSD? Estará o partido assim tão exangue que não há ninguém que venha dizer o óbvio e tenha capacidade de criticar o líder, dizendo que a sua gestão da crise política foi medíocre e que pode ter custado ao partido uma oportunidade de ouro para se regenerar como partido de poder?

5 Não é possível ainda prever como irão os eleitores reagir a tudo isto. Parece-me, no entanto, de meridiana clareza que o PSD deveria, o mais rapidamente possível, substituir Luís Montenegro na liderança. Mesmo que os eleitores, no plebiscito que se segue, escolham perdoar Montenegro e dar-lhe uma nova oportunidade à frente dos destinos do país, o risco que o actual líder representa para o PSD é demasiado grande. Se há coisa que esta crise mostrou de forma cristalina é que, em momentos de grande pressão, quando está acossado, Montenegro não sabe tomar decisões acertadas nem gerir politicamente situações difíceis. Não sendo fã da personagem, nem desejando que volte a líder do PSD porque não acredito em homens providenciais, compare-se a gestão política de Montenegro e a de Passos Coelho naquele já longínquo Verão de 2013, quando o então primeiro-ministro meteu, literalmente, Paulo Portas no bolso e segurou o governo numa situação muitíssimo mais complicada do que actual. Não terá Montenegro aprendido nada?