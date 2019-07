Aproximar a lei dos cidadãos

Já tive oportunidade de explorar aqui a ideia de que, num Estado de Direito democrático, é importante que o poder legislativo seja conhecido e fiscalizável pelos cidadãos e que o acesso à legislação seja simplificado, para mais fácil conhecimento pelos seus destinatários – o que se torna particularmente útil no caso dos investidores, pois permite que mais facilmente possam agir e investir em Portugal.

Mais recentemente, há duas novidades no panorama nacional que vão precisamente neste sentido e que merecem por isso ser divulgadas:

I) O site lex, que permite encontrar toda a informação sobre diplomas do Governo em consulta pública.

Trata-se de uma medida do programa Simplex+ 2018, no âmbito do I Plano Nacional de Administração Aberta. Como resulta do referido programa, o objectivo desta medida consistiu em reformular o portal das Consultas Públicas do site oficial do Governo (que já existia), dividindo-as por exemplo em áreas temáticas, tornando o processo de consultas públicas mais intuitivo, operacional e próximo dos cidadãos.

No âmbito do processo administrativo e legislativo do Governo, a consulta pública é a fase que permite aos cidadãos e empresas – note-se, qualquer cidadão e empresa – nele participar, através de opiniões e sugestões. Como é evidente, permitir a consulta de todos os que se considerem interessados no procedimento sobre aquelas que são consideradas as principais iniciativas políticas permite que o procedimento legislativo se aproxime dos cidadãos e que assim seja mais transparente e eficaz, porque se adapta e acompanha a sociedade. Assim, actualmente os cidadãos podem mais facilmente participar no processo legislativo e regulamentar, registando-se e seguindo o diploma ou comentando-o, isto é, enviando os seus contributos (a partir de agora podem enviar sugestões, documentos ou preencher questionários) e vão não só receber informações sobre alterações ao diploma, mas também uma apreciação dos contributos enviados, após a aprovação daquele.

Já antes existia esta possibilidade, claro, mas talvez fosse menos conhecida dos cidadãos e menos intuitiva. Ainda assim, registaram-se já no passado alguns procedimentos com ampla participação, onde destaco a consulta pública para aprovação de legislação nacional relativa ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a qual permitiu precisamente que qualquer cidadão enviasse contributos (na altura por e-mail) sobre os temas que foram considerados mais pertinentes e que foram apresentados sob a forma de perguntas, referentes a (i) limites ao tratamento de categorias especiais de dados pessoais – dados genéticos, biométricos e de saúde; (ii) regimes específicos para garantir a defesa dos direitos e liberdades dos trabalhadores no que respeita à proteção de dados pessoais; (iii) direito de portabilidade de dados; (iv) consentimento para o tratamento de dados pessoais por menor com idade inferior a 16 anos; (v) direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido»); (vi) decisões individuais automatizadas e (vii) designação de encarregado de proteção de dados.

Estes contributos foram considerados na elaboração da Proposta de Lei n.º 120/XIII, só recentemente aprovada pela Assembleia da República.

Outro exemplo de consulta participada – a do regime jurídico para o registo obrigatório de sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (ou seja, de drones), neste caso num modelo aberto, sem questões previamente formuladas. Solicitou-se à sociedade civil – e em particular à comunidade aeronáutica e aos operadores de drones – que enviassem por e-mail comentários ou propostas de alteração ao diploma. Tal não significa, evidentemente, que o Governo não tivesse já consultado directamente operadores relevantes da comunidade aeronáutica, forças de segurança ou associações de operadores de drones. Mas, desta forma, potencia-se que qualquer interessado na matéria possa, com os seus contributos, melhorar o projecto em curso.

II) O Diário da República electrónico, que também tem vindo a acompanhar as mudanças dos tempos, tem agora uma versão em inglês (não só um resumo em inglês dos decretos-leis, mas ainda alguns dos principais diplomas em vigor em Portugal integralmente traduzidos em língua inglesa, como o Código das Sociedades Comerciais ou o Código do Trabalho) e ainda um guia para investidores, em português e em inglês. Este guia visa, de uma forma simples e clara, dar um panorama da principal legislação que um investidor terá de conhecer se quiser investir em Portugal, agregando vários diplomas integralmente traduzidos e importantes para compreender questões laborais, sistema fiscal, incentivos ao emprego, capital de risco ou empreendedorismo em Portugal. Esta medida, que é também essencial para reduzir custos de contexto e tornar a aplicação da lei mais transparente, não substitui, antes complementa, a disponibilização, por exemplo, de dados estatísticos que permitam ao investidor conhecer rapidamente a realidade portuguesa. Não deixa, porém, de ser um contributo também muito relevante para aproximar a lei dos cidadãos.

Mariana Melo Egídio é Global Shaper, Assistente Convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa desde 2009, onde se licenciou e está a concluir o doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. É também docente em pós-graduações na área do Direito Público e autora de vários artigos em Direito Constitucional e Direito Administrativo.

