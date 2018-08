Aqui podia morar gente séria

O rocambolesco episódio de especulação imobiliária do ex-vereador Robles, de tão linear e comezinho, foi ridículo e fez-nos rir a todos.

Afinal, o moralismo bacoco e apregoadamente reformista do Bloco de Esquerda também é feito de apressados despejos, de despedimentos de pessoal e de muitos cifrões.

Mas o pior veio mesmo depois, quando a transformista direcção nacional do Bloco decidiu apoiar Robles e negar o óbvio pela voz de Catarina Martins.

Um momento Zen pessoal e politicamente repugnante.

E democraticamente perigoso.

Depois lá veio a “ordem de fuzilamento no pátio de trás” do patrão Luís Fazenda e um aturdido Robles, de calças na mão, definitivamente vencido (mas não convencido) passou num instante mediático, intenso e fugaz, de bestial a besta, e a esta hora já deve andar de fato de macaco em discussões de condomínio e limpeza de fachadas.

O Bloco, por seu turno, em modo de rampa deslizante, anda na toca a tratar as feridas da sova política e sociológica que levou, muito justamente, e por agora estamos conversados dessas pestes por bastante tempo.

Com efeito, como ensinava um Papa de Santa memória, isto não vai com pregões e discursos moralistas mas com propostas e exemplos de vida.

Porque um país não é um conceito, nem um slogan.

Não é uma cartilha, nem uma interpretação histórica feita ao contrário da realidade.

Um país é um povo.

Feito de pessoas.

Que se não merecem só estádios de futebol, metros quadrados luxuosos, carros de cilindrada, promoções a Formentera e mariscadas com socialites, também não podem estar condenados a um Estado socialista omnipresente e a sermões corredios e ocos de pregadores desonestos.

As pessoas merecem pessoas.

Que cuidem e se entreguem.

Que saibam o que é serviço e partilha.

Que proponham caminhos e que também os saibam trilhar.

O que o episódio do desastrado Robles ensina é que Portugal continua provinciano, mas está mais bacoco e pretensioso.

Fugiu e foge da sua história gloriosa a sete pés e vende a alma ao diabo todos os dias por pratos de lentilhas.

Anda a fazer experiências sociais e políticas fracturantes e desastradas, que, como se viu, dão más peças e maus frutos.

Desistiu de acreditar.

Está visto que é mais que tempo de Portugal se fazer outra vez ao mar da sua vida, que é o das pessoas e das famílias normais que o fazem na sua labuta e entrega de todos os dias.

Silenciosamente.

Confiadamente.

Partilhadamente.

Com os seus valores históricos e verdadeiros de sempre.

Que não são relativos.

O resto é conversa do Robles.

Miguel Alvim é advogado

