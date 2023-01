O hino nacional tornou-se objeto de controvérsia. É uma discussão legítima. Mas quero sobretudo pegar no refrão deste cântico patriótico e pedir para levarmos a sério o seu apelo às armas. Temos de enviar mais e melhores armas para a Ucrânia. Temos de continuar a apoiar militarmente o país nos próximos anos. Face a uma Rússia com uma postura imperialista cada vez mais violentamente genocida, a admirável determinação da Ucrânia em manter-se livre é uma barreira indispensável na defesa do resto Europa. Face a Putin só uma paz armada é uma possibilidade realista.

Um novo hino de paz?

Pediram a Dino d’Santiago para cantar num debate do Expresso. Ele cantou e lançou o debate sobre uma canção, o nosso hino. Não me ocorre momento mais oportuno para lançar tal debate, nem quem tenha mais legitimidade para o fazer de que um dos nossos músicos mais talentosos.

Mas faz sentido mudar o hino nacional, ele não é uma parte ancestral do nosso património? Lamento desiludir, mas o nosso hino não é propriamente um monumento musical de grande antiguidade. Durante a maior parte da história não tivemos hino. Em Portugal, como por quase todo o lado, os hinos são inovações nacionalistas. A Portuguesa só é hino nacional desde 1911, com a Primeira República. Até aí, durante grande parte do século XIX, tivemos o Hino da Carta, símbolo do nosso liberalismo nacionalista e monárquico. E sendo eu crítico do delírio da moda que vê colonialismo em todo o lado, no caso d’A Portuguesa a ligação colonial é clara. Tornou-se popular como canto patriótico durante a crise do Ultimatum de 1890, mobilizando portugueses indignados por a Grã-Bretanha não os ter deixado conquistar todo o território em África que queriam.

