Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No domínio das teorias da democracia, a reflexão inicial parte sempre da democracia liberal: foi este o modelo que consagrou o espírito contratualista da soberania popular e os princípios liberais de limitação do poder político, direitos individuais e estado de direito. O seu elemento central é o conceito de representação – é a representação que o torna moderno, por oposição aos modelos antigos de democracia direta. Isto significa que quase todas as teorias que se apresentam como corretivas ou alternativas da democracia liberal têm o mecanismo de representação como alvo.

Como vimos, as teorias de democracia deliberativa procuram corrigir e ampliar o conceito de representação alargando o processo deliberativo às pessoas comuns (i.e., retirando-o do espaço exclusivo das elites políticas). Já as teorias de democracia participativa, por regra mais radicais, pretendem substituir o mecanismo de representação por uma participação direta e não mediada no poder por parte dos cidadãos. Neste sentido, as duas teorias não se confundem e devemos, por isso, clarificar os seus limites.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Professora da Universidade da Beira Interior