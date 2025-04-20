Fala-se sem pensar em nome da sociedade, e daquilo que parecem ser os seus órgãos sociais. Aquilo a que se chama sociedade não é todavia uma associação. Não nos lembramos de como lá entrámos e não saberíamos como sair dela. Não sendo uma associação, a sociedade não tem órgãos sociais. Não tem membros, e muito menos membros detentores de quotas. Ninguém controla a sociedade, porque não é possível comprar uma quota maioritária; seria como comprar acções do Olimpo ou partes da ponte do Rio Kwai.

Há não obstante pessoas que estudam o que a sociedade pensa, acha e diz; e pessoas que por inclinação explicam como se tornaram seus representantes, apesar de a sociedade não ter órgãos sociais. Serão só feitios singulares, e métodos poderosos de telepatia? Existe uma dificuldade manifesta. Com efeito, como não tem órgãos sociais a sociedade não tem representantes; e por isso não é capaz de achar, decidir e dizer; a sociedade é como uma paisagem ou como um animal sem ajuda: causa barulhos, parece ter coisas lá dentro, mas não sabe falar.

A ajuda vem de associações, onde se associam amigos da sociedade. Quem fala da sociedade fala quase sempre em nome dessas associações. Acha que sabe do que fala e tem possivelmente razão, porque todas as associações têm um lado de associação de bairro. A maior parte tem membros, órgãos sociais, festas anuais, e modos explícitos de escolha de membros; ou pelo menos modos implícitos de considerar que certas pessoas, animais ou coisas nunca se podem tornar seus membros. Esses modos e as conclusões variam muito de associação para associação e de bairro para bairro.

Tornar-se membro de uma associação requer uma combinação de coisas e acasos. Há assim muitos tipos diferentes de associação: grandes, sem ambições, entre vivos, para mortos, com animais, a pensar em quem pode vir a nascer, e com o olho noutras associações. A diferença mais relevante entre associações não é porém entre os vários tipos de associação mas entre associações que não aceitam membros novos e outras que não se importam, ou até gostam de os procurar activamente. Esta diferença provoca grandes discussões entre membros de associações de todos os tipos.

Há por isso querelas em tribos ou certas famílias que são iguais a conflitos de accionistas, congressos de físicos ou sínodos episcopais. Acontece durante essas querelas haver quem ache que não se devem admitir mais membros; e quem ache como a entrada de novos membros é importante, mesmo que por acaso; e acontece com o tempo a uma associação mudar várias vezes de ideias sobre membros novos, embora para isso tenha de durar. As associações que duram mais tempo costumam ser as que conseguem incorporar novos membros; mas são também aquelas a quem a morte dos seus melhores membros afecta menos. Requerem membros, mas não parecem precisar de ninguém em particular.