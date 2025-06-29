Mário Soares ensinava que sem partidos não existe democracia. Estes grupos de cidadãos que partilham convicções, valores e ideias, proporcionam a possibilidade de uma reflexão coletiva e a apresentação de um projeto de sociedade, posteriormente sujeito ao escrutínio popular.

Os partidos políticos organizam o pluralismo de opiniões enquanto, simultaneamente, garantem a unidade do sistema democrático, promovendo o debate pacífico no órgão próprio para o efeito: a Assembleia da República – órgão de soberania relativamente ao qual uma parte significativa da população portuguesa expressa falta de confiança, como demonstra o recente estudo da OCDE.

Assistimos, hoje, a uma progressiva desacreditação nos partidos, como espelha o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que conclui que 8 em cada 10 residentes em Portugal tende a não confiar nestas organizações. Ocorre-me justificar tais dados com o facto de Portugal ter uma cultura democrática muito frágil, afinal, é uma surpresa Portugal ser um país democrático quando nele habitam tão poucos democratas – no dizer, novamente, de Mário Soares.

Aproveitando os ventos da época, surgem os movimentos migratórios típicos das aves raras do regime: figuras que se autoproclamam “independentes”, sobrevoando com desprezo o universo político-partidário, como se esse afastamento fosse, em si mesmo, uma insígnia de virtude. São os novos Dom Sebastiões que regressam para salvar a pátria, derramando virtuosidade sobre os comuns mortais e pondo os partidos “na linha”.

Esta independência, erguida como fetiche político, é muitas vezes apresentada como uma marca de imparcialidade, como se a ausência de filiação partidária garantisse, isoladamente, a superioridade moral ou a competência técnica. Mas o que significa, afinal, “ser independente”? Ser livre de compromissos? De ideias? De escrutínio? Um candidato “independente” continua a depender de redes de apoio, visibilidade mediática, financiamentos e estruturas. Só que, nesse caso, ofusca o eleitor sobre quem sustenta o seu projeto.

Seguindo esta lógica, os nossos governantes não deveriam emergir das fileiras dos partidos, visto que as palas ideológicas que aqueles lhes impõem, toldariam o seu discernimento e inviabilizariam o exercício do cargo com imparcialidade. Como sugere, ironicamente, Sérgio Sousa Pinto, porventura, deveríamos criar incubadoras de independentes para fazer frente aos partidos, essa engenharia política que, recordemos, está na base do próprio regime democrático.

A corrente anti-partidos tem hoje rosto: aqueles que, empedernidos em destacar o facto de serem isentos não se inibem de proclamar o seu amor à pátria. Talvez preferissem que os seus adversários, oriundos dos partidos fundadores do regime, surgissem do vácuo, purificados pela ausência de filiação, prontos a merecer o seu respeito.

Esta doutrina, que visa atribuir aos partidos políticos a raiz do mal e classificar os seus militantes como carreiristas e gente sem valor, presta-se a resultar num efeito deletério para o nosso já fragilizado regime, tornando-se especialmente perigoso quando quem a sufraga aspira a ocupar cargos de grande relevância.

É fundamental desconstruir a retórica que confunde independência com virtude e filiação partidária com vício. Os partidos são imperfeitos, como todas as criações humanas, mas são reformáveis, são eles que estruturam a democracia, que permitem o debate, a escolha e a alternância. Destruir os partidos não é purificar o regime, mas antes pô-lo em risco.