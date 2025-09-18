As cidades portuguesas vão mudar mais na próxima década do que mudaram nas duas anteriores. Essa transformação não é apenas inevitável; é já visível. E há um elemento central que costura todas as peças deste processo: a energia. Se quisermos falar de mobilidade, habitação, sustentabilidade ou digitalização, temos de falar primeiro de energia. Um sistema energético limpo, digital e inteligente pode alavancar mais habitação acessível, mobilidade eficiente e uma indústria mais competitiva. O que está em causa não é um futuro distante. É, já hoje, a qualidade de vida, a coesão social e a atratividade económica.

A energia assume um papel estruturante como pilar fundamental e plataforma de inovação. Quando bem integrada, transforma-se numa malha invisível que conecta edifícios, mobilidade e redes, garantindo que o kWh certo chega ao sítio certo à hora certa. A eletrificação limpa, combinada com a flexibilidade energética, pode reduzir importações, estabilizar tarifas e suavizar picos de consumo. Mas para isso é preciso planeamento, clareza regulatória e uma visão de cidade onde o urbanismo e a energia falem a mesma língua.

Portugal já prova que é possível: em 2024, as fontes renováveis cobriram 71% do consumo nacional de eletricidade, o valor mais elevado de sempre, reduzindo emissões de CO₂ de 3,7 Mt para 1,9 Mt. Vemos também progressos em autoconsumo, mobilidade elétrica e digitalização das redes. Contudo, persistem estrangulamentos: processos lentos de licenciamento, capacidade limitada em zonas densas e uma desconexão entre planeamento urbano e energético.

Integrar energias limpas nas cidades não é apenas uma questão de tecnologia. Redes saturadas obrigam a reforços e gestão ativa de carga. Nos centros históricos, há ainda o dilema patrimonial e estético das infraestruturas. Os custos iniciais afastam famílias, condomínios e PMEs, enquanto continua a faltar mão-de-obra qualificada para instalação e manutenção. Além disso, a ausência de dados de consumo e produção em tempo útil limita a eficácia da gestão.

Mas não se trata apenas de vencer barreiras técnicas. A transição tem de ser justa e inclusiva. Programas de reabilitação em bairros sociais, tarifários dinâmicos que protegem famílias vulneráveis e transporte público verde acessível são essenciais. Porque cidades sustentáveis sem justiça social acabam por gerar novas desigualdades.

Olhando para fora, algumas cidades europeias dão pistas interessantes: redes de calor e frio em Copenhaga ou Estocolmo, os “superblocks” de Barcelona que reduzem tráfego, ou os modelos de comunidades de energia em Amesterdão. Em Portugal, apesar de projetos inspiradores como o InovGrid em Évora – que automatizou redes e reduziu consumos -; em Lisboa – com o projecto “Lisboa Inteligente” que está a consolidar uma plataforma integrada de gestão urbana que agrega dados energéticos, ambientais e de mobilidade -; ou no Porto – onde o município investiu em fotovoltaico em edifícios municipais com uma estratégia clara de replicação e reduziu as emissões de gases com efeito de estufa em 52,2% entre 2004 e 2020 -, precisamos de escalar estas experiências, replicá-las rapidamente e garantir estabilidade governativa.

A mobilidade é talvez o espelho mais imediato desta transição. Os veículos elétricos já representam quase 20% das vendas de ligeiros e podem funcionar como recurso energético através de carregamento inteligente e funcionalidades bidirecionais (V2G/V2B). A micromobilidade pede infraestruturas adequadas e integração tarifária. Os hubs multimodais, equipados com painéis solares, armazenamento e gestão dinâmica da carga, podem tornar-se verdadeiros ativos energéticos.

Se falharmos esta integração, o custo será elevado. Cidades com energia cara e volátil, redes sobrecarregadas e serviços pouco fiáveis perderão competitividade e qualidade de vida. A poluição aumentará, multiplicando ilhas de calor, e a transição beneficiará apenas quem pode pagar, agravando desigualdades.

Por outro lado, se aproveitarmos bem esta mudança, as cidades poderão reforçar a sua resiliência e tornarem-se espaços mais acessíveis, inclusivos e sustentáveis. A descentralização da produção através de comunidades de energia e autoconsumo já demonstra como o cidadão pode passar a ser também produtor, reduzindo custos, aumentando independência e gerando coesão comunitária.

Estamos num ponto em que não basta anunciar metas. É necessário acelerar a execução, simplificar processos e garantir que cada decisão urbanística tem em conta a dimensão energética. Porque, no fim, cidades e energia são duas faces da mesma moeda. As cidades estão a mudar. A questão é se a energia conseguirá acompanhá-las ao ritmo certo.