Dificilmente esta crise, desencadeada pela falta de bom senso do primeiro-ministro, poderia ser evitada sem a convocação de eleições. É talvez a crise que os protagonistas partidários menos desejaram, mas é sem dúvida a mais inevitável das três que vivemos, a de 2021 com o chumbo do Orçamento para 2022, a de 2023 com a demissão de António Costa e agora esta de Março de 2025 na sequência da rejeição da moção de confiança apresentada pelo governo de Luís Montenegro. Olhando para trás vemos que as duas anteriores foram fruto de precipitações, quer pelo Presidente da República, quer pelo então primeiro-ministro António Costa. Esta crise dificilmente se conseguia resolver de outra forma, face ao caso em si, mas também, e especialmente, pelo grau de radicalização a que se assistiu nas relações entre os dois principais partidos do regime.

Chegados aqui, estamos em instabilidade política desde finais de 2021, são três anos e meio que as novas eleições prometem não resolver. Face aos cenários que se perspetivam, estas eleições, já marcadas para 18 de Maio, serão apenas a ante-câmara para uma nova crise que, com elevada probabilidade, nos trará novos líderes quer no PS quer no PSD. Ou seja, não se vislumbra um ambiente de estabilidade política tão cedo.

Sucessivas crises políticas têm, inevitavelmente, impacto na actividade económica, especialmente num país em que as decisões que fazem mexer o ponteiro da economia dependem dos governos e em que a administração pública, mais do que não ser independente, está capturada pelos partidos políticos, com especial relevo para o PS. Não é que o PSD seja diferente, apenas os socialistas têm estado mais tempo no poder e por isso foram colocando, nos centros de decisão, os seus homens e mulheres. Fomos e seremos incapazes de criar uma administração pública profissionalizada e independente dos partidos e, por isso, para bem da eficiência, valia mais assumirmos que é assim.

Com o Governo limitado no seu poder de decisão, estamos já certamente a assistir ao arrastar de pés de alguma administração pública. Todos sem se quererem comprometer à espera de ver o que aí vem. Os que são do PS e perderam os seus lugares a ver se os recuperam ou até conquistam melhores posições. Os do PSD, que ocuparam os lugares do PS, a protegerem-se de um futuro que pode ser menos promissor para eles se os socialistas ganharem. E assim ficamos congelados.

Por muito que o Presidente da República diga que o PRR, nomeadamente, não será prejudicado pelas eleições, haverá sempre um movimento de contra-vapor à espera do resultado eleitoral, em todas as áreas, o que inclui os fundos que naturalmente não vamos conseguir gastar na sua totalidade. E não vale a pena ter a ilusão de que poderemos pedir mais tempo. Os avisos começam a ser dados. Com a mudança a que estamos a assistir no mundo, desencadeada por Donald Trump, acabou-se aquilo que os anglo-saxónicos designam como “o dividendo da paz”. O dinheiro europeu, todo o que for possível, vai agora para a defesa, ou de forma mais crua, para investir em armas. O que tínhamos a fazer já o devíamos ter feito. Para nós acabou não só o dividendo da paz, acabou o dividendo europeu. A subsidio-dependência. Está por perceber o impacto que isso vai ter.

Mas por aqui parecemos completamente indiferentes ao que se está a passar. E se os nossos desafios já eram enormes, agora ainda maiores são. Satisfeitos com o crescimento em torno dos 2% e com a lenga lenga de que estamos a crescer acima da média europeia, temos os mesmos problemas de sempre sem solução e acreditamos que estarmos neste canto da Europa nos vai salvar e que o turismo vai existir para sempre.

A decisão da agência de avaliação de risco Fitch de manter a nossa nota em A- quando se esperava, face à perspetiva positiva dada em Setembro, de que iria subir para A, mostra bem como é concreto o efeito da crise política na vida económica e financeira do país. Dizem os economistas da Fitch que “a instabilidade relacionada com as eleições pode afectar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prejudicando o crescimento ao adiar projetos críticos”. Além disso, essa mesma instabilidade “pode enfraquecer a confiança, fazendo com que as famílias e as empresas adotem estratégias mais cautelosas de consumo e investimento”. Ou seja, a crise política pode fazer com que o crescimento seja inferior ao que aconteceria sem ela. Além disso, a decisão de nos manter naquela classificação impede que empresas e Estado beneficiem de taxas de juro mais baixas – quanto menos arriscados formos vistos pelos credores, mais baixas são as taxas de juro.

Como os nossos mais graves problemas são estruturais, a ausência de estabilidade política e a adoção de medidas que apenas visam a conquista eleitorado – como vimos com este Governo – contribui ainda mais para nos condenar a um crescimento medíocre que se traduz em salários baixos. Saúde, educação, justiça, habitação, desburocratização, estes são alguns dos temas que exigiam governos estáveis e sem medo do eleitorado. Estamos longe de conseguir um Governo assim, nem mesmo com as eleições que vamos ter. Vivemos crises inimigas da prosperidade.