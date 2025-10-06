Os Pilares da Glória: Os Presidentes que Fizeram a Lenda

A história do Benfica é pontuada por figuras presidenciais cuja visão moldou o destino do clube.

Maurício Vieira de Brito: o Arquiteto dos Triunfos Europeus não foi apenas um gestor; foi um mecenas que, por diversas vezes, apoiou financeiramente o clube com recursos próprios. A sua audácia foi fundamental para a conquista da primeira Taça dos Campeões Europeus em 1961, e a segunda em 1962, já após o seu mandato. Foi o responsável por duas decisões que mudaram o curso do clube: a contratação do treinador Béla Guttmann em 1959 e a aquisição de Eusébio em 1960. Foi também durante a sua gerência que o estádio da Luz viu a construção do seu terceiro anel e a instalação das torres de iluminação, consolidando o seu nome na identidade benfiquista.

Borges Coutinho: O Gentleman que Pacificou e Dominou é recordado como um líder que consolidou a hegemonia do Benfica no futebol português. Sob a sua liderança, a equipa de futebol conquistou sete campeonatos nacionais (um deles invicto) e três Taças de Portugal. Para além dos triunfos desportivos, investiu nas infraestruturas do clube, criando campos de treino e courts de ténis nas redondezas do estádio, dotando o Benfica de meios para um crescimento sustentado.

Ferreira Queimado: O Semeador da Profissionalização que trouxe uma nova visão de gestão para o clube. Foi durante a sua presidência que o Benfica alterou significativamente a sua estratégia de recrutamento, começando a apostar na aquisição de jovens talentos de todo o país para os formar internamente, uma política que rendeu frutos por muitas épocas e que pode ser vista como um passo crucial na modernização e profissionalização da estrutura desportiva.

A Grande Encruzilhada: A Gestão Errática do Presente

O contraste entre este passado glorioso e a realidade atual não poderia ser mais gritante. A gestão de Rui Costa, na senda dos últimos trinta anos, é hoje vista por muitos como a antítese da estabilidade e visão dos seus antecessores. As críticas centram-se em pilares fundamentais:

Uma Instabilidade Estrutural : O clube vive uma rotatividade constante de treinadores e plantéis, uma “gestão reativa, errática e desalinhada” que impossibilita a criação de uma identidade desportiva sólida. Com a saída de Bruno Lage, o Benfica terá tido cinco treinadores em quatro anos, cada um a herdar um plantel construído para um modelo de jogo diferente.

: O clube vive uma rotatividade constante de treinadores e plantéis, uma “gestão reativa, errática e desalinhada” que impossibilita a criação de uma identidade desportiva sólida. Com a saída de Bruno Lage, o Benfica terá tido cinco treinadores em quatro anos, cada um a herdar um plantel construído para um modelo de jogo diferente. Falta de Preparação e Liderança : A própria admissão de Rui Costa de que não estava preparado para assumir a presidência é, para os seus críticos, um sinal de alarme. O cargo “não é para fazer estágios”. Esta perceção é agravada por uma aparente ausência em momentos-chave de pressão, como durante os conflitos institucionais com a Federação Portuguesa de Futebol, levantando questões sobre a capacidade de liderança para “dar a cara nos bons e nos maus momentos”.

: A própria admissão de Rui Costa de que não estava preparado para assumir a presidência é, para os seus críticos, um sinal de alarme. O cargo “não é para fazer estágios”. Esta perceção é agravada por uma aparente ausência em momentos-chave de pressão, como durante os conflitos institucionais com a Federação Portuguesa de Futebol, levantando questões sobre a capacidade de liderança para “dar a cara nos bons e nos maus momentos”. O Custo do Fracasso: Os insucessos desportivos têm um preço financeiro elevadíssimo, com o clube a “pagar milhões e milhões de indemnizações a sucessivos treinadores despedidos”, pondo em risco a sustentabilidade que os grandes presidentes do passado tanto lutaram para construir.

O Caminho para o Renascimento: Duas Vias de Mudança

Perante este cenário, as eleições de 2025 são um plebiscito sobre o futuro. Dois candidatos personificam, de formas distintas, a promessa de um regresso aos valores fundamentais.

João Diogo Manteigas, embutido da energia da ruptura, defende que o Benfica precisa de “recomeçar do zero” e de voltar a “liderar, ganhar e impor respeito”. A sua mensagem de clivagem total com o passado recente e a sua energia inegável ressoam com um sector da massa adepta que anseia por uma limpeza profunda. A sua equipa, que inclui figuras como Pedro Plácido Pereira nas finanças e Vítor Pataco nas modalidades, promete uma liderança que execute o que os sócios sentem. A sua paixão é um trunfo inquestionável e uma mais-valia para o Benfica do futuro.

João Noronha Lopes, representando o projeto da competência, não se limita a prometer mudança; apresenta um projeto maduro, consistente e detalhado. A sua força reside numa equipa de créditos firmados, com Pedro Ferreira como Diretor-Geral e Tomás Amaral como Diretor Desportivo, ambos com um conhecimento profundo do clube e do mercado internacional. O seu modelo desportivo é claro: um recrutamento com perfil definido e uma prioridade absoluta à formação, com medidas concretas como a reserva de posições específicas na equipa principal para jogadores da Academia. É a resposta estruturada à instabilidade que tem minado o clube.

Conclusão: A Mudança que o Benfica Precisa

Reconhecer o valor e a energia de João Diogo Manteigas é ver nele um benfiquista cuja dedicação poderá ser muito útil ao clube no futuro. No entanto, a encruzilhada de 25 de outubro exige mais do que vontade de rutura; exige um plano de ação concreto, uma equipa experiente e uma visão estratégica capaz de ser implementada de imediato.

É com João Noronha Lopes que a mudança precisa de ser feita. O seu projeto é o que oferece a ponte mais credível entre o passado glorioso de Vieira de Brito e Borges Coutinho e o futuro que os benfiquistas merecem. É o projeto que combina a memória institucional com a modernidade da gestão, que propõe estabilidade em vez de erraticidade, e que apresenta uma equipa com provas dadas em vez de um salto no escuro.

Perante a alternativa entre uma energia promissora e um projeto maduro, a escolha que me parece que mais capacidade terá para defender o legado de Cosme Damião é a que aposta na competência, na estrutura e numa visão clara. A 25 de outubro, o voto para a mudança responsável e imediata tem um nome: João Noronha Lopes.