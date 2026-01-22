A segunda volta das eleições presidenciais aproxima-se e, com ela, a tentação de reduzir o debate a estilos pessoais, frases sonoras e exercícios de empatia televisiva. É um erro confortável. O momento é demasiado sério para isso. Portugal encontra-se numa encruzilhada que não é apenas nacional: é europeia e, em larga medida, civilizacional. O liberalismo ocidental — político, jurídico e cultural — está novamente sob pressão, atacado por dois flancos que se alimentam da fadiga democrática: à direita, um proto-fascismo que confunde transgressão com coragem; à esquerda, um socialismo islâmico que relativiza liberdades individuais em nome de identidades seletivas.

Neste contexto, a pergunta relevante não é quem representa melhor o “sentimento popular”, mas quem está disposto a exercer moderação quando a radicalização rende aplausos. A experiência europeia recente mostra que essa escolha é possível. Giorgia Meloni governa a Itália sem incendiar as instituições; a primeira-ministra dinamarquesa dirige o seu país com firmeza democrática, sem cedências ao identitarismo. Nenhuma delas é um ícone liberal clássico, mas ambas perceberam algo essencial: governar não é destruir o edifício para provar autenticidade.

É à luz desta clivagem que devem ser avaliadas as candidaturas presidenciais emergentes. No caso de André Ventura, a análise não pode ficar pelo estilo ou pela retórica anti-sistema. Não o conhecendo pessoalmente, resta aplicar testes políticos claros. O primeiro é externo e simbólico: a ameaça de Donald Trump de invadir a Gronelândia. Não se trata de simpatias pessoais, mas de princípios. A soberania dos Estados e o direito internacional são fundamentos da ordem liberal; relativizá-los é aceitar que a força substitua a regra.

O segundo teste é ainda mais decisivo: a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. Aqui não há espaço para equidistâncias estratégicas. A condenação clara da agressão russa e o apoio à defesa ucraniana separam conservadorismo democrático de populismo iliberal. O terceiro teste prende-se com a União Europeia: apoiar a criação de uma capacidade militar e política de defesa comum é reconhecer que a paz exige meios; rejeitá-la em nome de um soberanismo retórico é fingir que a História terminou.

Por fim, importa clarificar alinhamentos. Viktor Orbán, Marine Le Pen e Meloni não pertencem ao mesmo campo político real, apesar de frequentemente serem colocados no mesmo saco. Aproximar-se dos dois primeiros é aceitar a erosão liberal; aprender com a terceira é admitir que a direita pode governar dentro das instituições.

António José Seguro coloca problemas de natureza diferente, mas não menos relevantes. Sendo uma “criatura de Guterres”, no célebre comentário de Mário Soares, importa saber o que resta dessa filiação. Qual é hoje o seu relacionamento político com o socialismo islâmico pantanoso associado ao atual secretário-geral das Nações Unidas? A questão não é pessoal, é substantiva: defende Seguro uma esquerda laica, universalista e liberal, ou prefere a ambiguidade confortável das causas identitárias?

Há depois o teste ibérico. A sua posição face aos escândalos e derivas do socialismo espanhol de Pedro Sánchez dirá muito sobre a sua relação com a ética e o poder. Criticar adversários é simples; criticar aliados exige convicção. Internamente, permanece a questão da sua complacência com os esquerdistas e costistas que o afastaram da liderança do PS. Um político que evita balanços críticos corre o risco de repetir erros; um que vive deles fica prisioneiro do passado.

Finalmente, importa saber como se relaciona com os socialistas e sociais-democratas europeus que combatem a submissão política à irmandade islâmica e defendem, sem complexos, a primazia dos direitos individuais, da igualdade de género e da liberdade de expressão.

A Presidência da República não governa, mas pesa. Pesa na linguagem, nas escolhas simbólicas e, sobretudo, nos silêncios. Num tempo de ruído constante, o silêncio também é uma tomada de posição. Só respostas claras a estes testes permitirão perceber se Ventura e Seguro são ambos oponentes dos dois ressurgimentos que ameaçam as democracias ocidentais, se apenas um o será, ou se nenhum assumirá esse papel. Portugal não precisa de salvadores. Precisa de adultos políticos. E isso, hoje, já não é pouco.