Projetando cenários mais-do-que-prováveis é fácil perceber que os principais partidos têm, na estrita frieza dos números, mais a perder do que a ganhar nas próximas eleições autárquicas. As mudanças de ciclo, o resultado das legislativas e as previsões de algumas sondagens sugerem que são maiores os riscos do que as garantias de sucesso de PSD, PS, CDU e até do fulgurante Chega.

O PSD está obrigado a segurar Lisboa e Braga e a reconquistar Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra para ter uma vitória sem espinhas. O partido reduziu a diferença para o PS para 35 autarquias (eram 63 até 2021) e não é, por isso, impossível recuperar a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) graças a um trabalho de formiga que incluiu fazer as pazes com independentes — tenham eles integrado as listas do PSD (como é o caso, por exemplo, de Anadia) ou apoiando esses movimentos (como é o caso de Isaltino Morais, em Oeiras).

Mesmo com esse brilharete da eventual liderança da ANMP, o partido do Governo poderá borrar a pintura se Carlos Moedas não vencer Lisboa (o que é improvável, mas não impossível) e ter uma vitória igualmente agridoce se não ganhar o Porto e ainda perder sedes de distrito como Aveiro, Braga, Coimbra ou Faro. E o worst-case scenario, nestes últimos casos, nem sequer é pouco provável. Assim, para Montenegro ter uma vitória de encher o olho precisaria da conjugação de vencer Lisboa e o Porto, manter as sedes de distrito e recuperar a liderança da ANMP. E isso, até ver, parece difícil.

O Partido Socialista também não tem vida fácil, naquela que é a primeira eleição com o novo líder. Um estudo citado pelo semanário Expresso diz que os socialistas têm um risco de erosão eleitoral em 79 autarquias. Mesmo que mantenha a liderança da Associação Nacional de Municípios, se não reconquistar nem Lisboa nem o Porto e acabar por perder Sintra e Vila Nova de Gaia, dificilmente o PS pode soltar os fogos. Uma vitória plena do PS seria reconquistar Lisboa e o Porto e manter a liderança da ANMP — o que também se avizinha difícil.

José Luís Carneiro ainda enfrenta um problema redobrado. Se conquistar o Porto, será uma vitória do seu rival interno (Manuel Pizarro), que, ainda para mais, foi escolhido pelo seu antigo adversário e antecessor (Pedro Nuno Santos). Se os socialistas vencerem Lisboa, por obra e graça da tragédia do Elevador da Glória, será uma vitória do pedronunismo (e da pedronunista Alexandra Leitão) e os louros serão, naturalmente, atribuídos ao ex-líder. O mesmo acontecerá com Braga, Coimbra ou mesmo Sintra. O líder do PS disse esta segunda-feira que a derrota das autárquicas “nunca será” do secretário-geral, mas está equivocado: a vitória é que nunca será dele, já a derrota pesará sobre os seus ombros em mais um passo do PS rumo à pasokização.

O PCP, outrora uma potência autárquica, luta também nestas eleições pela sua relevância autárquica. Para poder cantar O Leste é Vermelho ao nascer do sol do day after, a CDU terá de recuperar Loures (perdeu por 2 mil votos em 2021) e outros bastiões perdidos para o PS (alguns que eram deles desde 1976 como Montemor-o-Novo, Mora e Moita). Além disso, é imperativo manter Setúbal e Évora. A piorar a situação dos comunistas — que têm também muito mais a perder do que ganhar — está o facto de 11 dos 19 presidentes de câmara atingirem a limitação de mandatos nestas eleições. A tudo isto junta-se, ainda, o crescimento do Chega no cada vez menos vermelho Alentejo.

Há depois o Chega, uma força partidária em crescimento, também autárquico. Será impossível não colocar o Chega como um dos vencedores da noite se vencer uma grande autarquia (como Sintra) e conquistar uma dezena (ou até duas) de concelhos. A que se juntam, e isso é mais do que certo, centenas de eleitos. Ainda assim, André Ventura — que já se assume como o segundo partido a nível nacional — nunca será mais do que a terceira força política nas autárquicas. E corre riscos de ser a quarta força autárquica (atrás do PCP) ou até a quinta (se o CDS mantiver as seis autarquias que tem atualmente). No atual contexto em que colocou o Chega — mesmo com centenas de milhares de votos pelo país fora — seria quase humilhante ficar atrás do CDS em número de câmaras. O que é um risco real.

Só a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o Livre estão a salvo, mas por serem irrelevantes na gestão autárquica. Nenhum destes partidos tem qualquer hipótese, pelo menos aparente, de vencer uma autarquia das 308 (até o JPP terá, no mínimo, Santa Cruz, na Madeira).

A teia de cenários mostra que há um risco de, ao mesmo tempo, todos perderem qualquer coisa. Ainda assim essas perdas decorrentes de vitórias pírricas ou derrotas honrosas (eventualmente, estrondosas) vão acabar por ser inconsequentes a nível nacional ou das lideranças partidárias. Mesmo que o PSD falhe todos objetivos, ninguém contestará a liderança de Luís Montenegro. E também não se repetirá o pântano de 2001 porque a Assembleia da República nem sequer pode ser dissolvida. Além de que o atual Governo, em comparação com o de Guterres II, parece um farol de estabilidade.

O PS, enquanto partido, ficará mais debilitado em caso de derrota, mas não irá mudar um líder eleito há apenas quatro meses. O PCP não mudaria de líder nem que perdesse as câmaras todas, desde logo, porque é o PCP. E o Chega não afastaria Ventura em nenhuma circunstância porque é um partido que gira em torno do líder, que rapidamente orientará as agulhas para a corrida presidencial.

Parece contraditório, mas todos podem perder, ao mesmo tempo que nenhum líder pode sofrer consequências dessas eventuais derrotas. Por serem inconsequentes no curto-prazo, numas eleições em que o voto já é tradicionalmente do mais livre que há (já que se vota mais pelas pessoas do que pelos partidos) os eleitores podem ser ainda mais livres. Vão acordar na segunda-feira com o mesmo ou um novo presidente de câmara eleito, mas o país estará igual.