Lisboa, cidade capital e porto de abrigo, atraiu muitos refugiados da Segunda Guerra Mundial que chegaram a Portugal, a Lisboa, aguardando o transporte para a América do Norte ou para outros países neutros. Esses refugiados – muitos deles perseguidos pelos nazis — contribuíram para a animação e o cosmopolitismo da cidade, frequentando os cafés, os cinemas, os teatros e os hotéis.

Trouxeram com eles a moda das esplanadas, colocando cadeiras e mesas nas ruas, especialmente na Baixa. A moda vingou e hoje não se imagina o que seria Lisboa sem as suas pequenas esplanadas.

Todos reconhecemos que o turismo em Lisboa é uma atividade económica importante, que atrai milhões de visitantes todos os anos. Lisboa é uma cidade rica em história, cultura, gastronomia e diversão, que oferece várias atrações e experiências para todos os gostos e bolsos.

As esplanadas em Lisboa são um dos elementos que contribuem para o charme e a vivacidade da cidade. As esplanadas são espaços ao ar livre, geralmente anexos a cafés, restaurantes ou bares, onde se pode comer, beber, conversar ou simplesmente apreciar a vista.

As esplanadas em Lisboa são variadas, podendo estar localizadas em miradouros, praças, jardins ou docas. Há esplanadas para todos os gostos e ocasiões, desde as mais tradicionais às mais modernas, desde as mais tranquilas às mais animadas.

O papel das esplanadas em Lisboa é duplo: por um lado, são uma forma de valorizar o espaço público e de dinamizar a economia local, criando emprego e rendimento para os comerciantes; por outro lado, são uma forma de promover o convívio e a sociabilidade entre as pessoas, criando um ambiente acolhedor e cosmopolita.

Há quem defenda que as esplanadas contribuem para a dinamização da cidade, para a atração de turistas e para a melhoria da qualidade do ar. Por outro lado, há quem as critique, porque as esplanadas ocupam demasiado espaço, prejudicam os residentes que precisam de estacionar e criam ruído e poluição visual.

Alguns comerciantes também se queixam da concorrência desleal entre as esplanadas isentas e as que pagam taxas. De entre as que pagam, estão sujeitas taxas fiscais iguais, independentemente da zona da cidade onde estão localizadas.

Também o impacto das esplanadas na economia local é um tema complexo, que depende de vários fatores, como a localização, o tipo de negócio, a procura dos clientes, a concorrência, as taxas e as medidas sanitárias. As esplanadas podem ter um impacto positivo ou negativo, conforme os casos.

É preciso encontrar um equilíbrio entre os benefícios e os custos das esplanadas, tendo em conta as necessidades dos comerciantes, dos clientes e da comunidade. Para isso, é importante desenvolver indicadores socioeconómicos ao nível das autarquias locais, que permitam avaliar os seus impactos.

A gestão do espaço público também implica a definição de regras e normas para a ocupação do solo por parte dos estabelecimentos comerciais, dos residentes e dos visitantes. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) as Juntas de Freguesia, e a Polícia Municipal de Lisboa são responsáveis por fiscalizar o cumprimento destas regras e por aplicar as sanções previstas em caso de infração.

Estas regras podem variar consoante as Juntas de Freguesia (ou as zonas da cidade.) As Juntas de Freguesia têm vindo a aplicar às esplanadas a tabela de taxas municipais, prevista em anexo ao regulamento de taxas, preços e outras receitas do município de Lisboa, que trata todos por iguais, perpetuando uma clara injustiça fiscal a que é urgente pôr fim.

A CML deve proceder à revisão e atualização da tabela de taxas, prevendo a criação de taxas diferenciadas para a ocupação e utilização do espaço publico, tendo em conta as zonas da cidade, (mais concretamente as freguesias,) em que as mesmas esplanadas se instalem. É essa proposta que o Partido Socialista apresentou, numa recomendação à CML que aceitou que seja discutida no âmbito de uma das Comissões Permanentes da Assembleia Municipal de Lisboa e que julgamos ser merecedora da melhor atenção.

As alterações que são necessárias fazer não devem, contudo, serem efetuadas à custa da diminuição do financiamento das freguesias. Entre outros motivos, porque que esses recursos foram cedidos em contrapartidas de novos serviços, consequência das alterações provocadas pela reforma administrativa de Lisboa, realizada na governação da CML por António Costa.

Como é fácil de compreender – e os autarcas compreendem muito bem essa realidade – uma esplanada numa zona altamente turística da cidade tem muitas diferenças de uma esplanada num bairro social. Ambas desempenham um papel importante na vida da cidade.

Mas cada uma delas tem contextos diferentes e, sobretudo, diferente capacidade para fazer face às respetivas taxas. Assim, urge que esta questão seja analisada pela autarquia.

Não só é justiça fiscal, como é também uma questão de justiça social. As esplanadas de Lisboa merecem.