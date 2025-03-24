No tempo de liceu, o meu manual de leitura das aulas de português era composto de extratos de vários livros de autores nacionais, dos quais arquivei na memória um que me tem servido de fonte de inspiração ao longo da vida. Tratava-se de um texto de Cartas Familiares e Bilhetes de Paris, de Eça de Queirós, num cenário de “soirée” campestre, no norte do país, no qual várias pessoas passavam um confortável serão, ao redor de uma lareira crepitante. Na languidez do momento, uma senhora lia o jornal, enquanto os restantes ouvintes comentavam os acontecimentos do mundo, descritos a tinta preta. Os horrores eram mais do que muitos, matanças, terramotos, inundações, guerras, pestes e um sem fim de tragédias que infligiam outros humanos. Todos suspiravam pelos desaventurados, do fundo dos sofás que amorteciam as emoções sobre eventos que, porque ocorridos tão longinquamente, mais um sonho pareciam. De repente, como se de uma bomba se tratasse, a leitora dá um grito e com a respiração suspensa, relata que a Luisinha, vizinha das redondezas, tinha partido um pé. Alvoroço, emoção, queixume, a sala transforma-se num hospital de campanha onde cada um está pronto para socorrer e compadecer-se da jovem que terá o pé imobilizado durante umas escassas semanas.

A Luisinha comoveu toda a gente naquela sala, as atenções eram todas para ela, tão abalados que ficaram, mas os milhões de mortos, estropiados, existente no mundo em conflito, já se tinham esfumado da memória coletiva. Há, de facto, uma distância abissal entre a relevância efetiva das catástrofes naturais e humanas e o desencadear das nossas emoções face às mesmas. Sofremos realmente com o que está próximo, com o que é imediatamente visível, com o que nos entra pelos sentidos externos, onde toda a realidade externa começa. Contrariamente, os factos longínquos, não percetíveis aos nossos sentidos, tendem a deixar-nos numa morna indiferença. Assim é a lei das emoções!

Esta constatação tão bem relatada por Eça de Queirós que, também foi jornalista, é hoje extremamente usada e abusada por todos aqueles que aprenderam a decorticar as leis das emoções humanas. Especialmente os que chegam a todas as partes, os grandes manipuladores deste mundo, e as suas marionetas, um certo tipo de jornalistas, que usam os nossos sentimentos a favor e contra nós, de acordo com as suas agendas políticas.

Os exemplos do uso da lei das emoções abundam. Há três anos, na eclosão do conflito armado Ucrânia-Rússia, os media de destaque, nos quais os portugueses se integram, noticiaram esta guerra com viva indignação, e bombardearam-nos com imagens dos horrores a propósito e a despropósito. Nessa altura, pouca gente em Portugal tinha ouvido falar da Ucrânia. Para os mais sabedores era um desconhecido país perdido algures na órbita da antiga República Soviética. Mas, num repente, a Ucrânia ficou muito próxima dos portugueses, entrou no quotidiano nacional, de imediato, a todo o custo, com as contínuas imagens devastadoras, infelizmente sempre presentas nas guerras. Passou a ser necessário que as pessoas sentissem, como em carne viva, o drama dos ucranianos! De forma que fosse impossível esquecer, ou não sentir.

A estratégia resultou. A adesão emocional da população foi imensa. Logo se fizeram manifestações a favor do povo cruelmente abusado, circulavam no país bandeiras da Ucrânia, ostensivamente hasteadas por todo o lado, desde os quiosques, passando pelas casas até às instituições. Houve solidariedade por toda a Europa: – “sou Ucrânia”, dizia-se. Em Portugal, e em outros locais, organizaram-se cadeias populares e institucionais de solidariedade, redes de distribuição de todo o tipo de víveres e medicamentos, dinheiro, tudo o que as emoções das pessoas de boa vontade inspiravam. Chegaram a organizar-se mesmo viagens ao território ucraniano para ir buscar os familiares de residentes em Portugal. Cada português, sentiu como problema seu a incursão militar da Rússia em território ucraniano. Passou a ser o sentir diário nacional, todo o tempo, insistentemente.

Entretanto, outras guerras não cessam de existir. O conflito armado Israel-Gaza tem a mediatização devida, mas não com o mesmo fulgor com que foi, nos começos, a invasão da Ucrânia. Desesperadamente, nestes dias, milhares de cristãos sírios estão a ser massacrados num verdadeiro genocídio, no país que é um dos berços do cristianismo. Que notícias temos desta catástrofe humana? Pouquíssimas! Os media não parecem interessados em que as nossas emoções sejam confrontadas com esta carnificina. Não vá o sentimento de solidariedade mover as pessoas para este horror, para o desaparecimento de uma civilização, para a morte do cristianismo nestas terras. Não vão os portugueses lembrar-se de que o cristianismo está na origem da nossa nacionalidade e do ser português, um ideal pelo qual tantos deram e dão a vida.

Tendo a comunicação social por missão noticiar acontecimentos de relevo mundiais, no caso dos conflitos armados, todos deveriam ter a importância suficiente para nos despertarem emoções de compaixão, solidariedade, emoções que nos levassem a agir, como foi feito no caso da Ucrânia. Não é o caso! Há para os media catástrofes de primeira e segunda categoria, ou mesmo terceira, sendo a guerra na Ucrânia de primeira e a carnificina contra os cristãos na Síria, de terceira. Da radicalidade de tão distinto do tratamento noticioso podemos concluir que há interesses diversos que força uma proximidade sentimental dos cidadãos aos acontecimentos catastróficos; e que, em outros casos, nomeadamente o das execuções sumárias aos cristãos da Síria, os factos são tratados como se fossem longínquos de todo o sentir, do coração das pessoas. E assim se silencia criminosamente este dilacerante genocídio.

Podemos dizer que a comunicação social sempre defendeu interesses específicos, certo! Mas a maioria desses interesses fundiam-se com o sentir dos povos, que se emocionam com a qualquer tipo de desgraça alheia. Quando os media se deixam dominar por grupos económicos e por políticos sem escrúpulos, por pessoas que na maioria dos casos não vêm do mundo dos media, a informação passa a ser um produto comercial, moeda de troca, usado como arma muitas vezes de assédio ou de interesses próprios. Deste modo, o que conta não é tanto trazer informação desejada para esse sentir humano, mas a prepotência de influenciar as emoções das pessoas, numa certa direção, silenciando ou propagandeando eventos, encarcerando o pensar em quadros mentais específicos, controlando e dirigindo e amplificando as emoções para cobrir interesses, criando uma desigualdade de tratamento noticioso que é desumana e por isso selvagem.

Provavelmente, não poderemos mudar estas agendas. Mas podemos mudar o nosso olhar sobre a realidade e ver as coisas com um pouco mais de distância do que o imediatismo dos nossos sentidos e os mecanismos das emoções. Ser proactivo no conhecimento da realidade que nos circunda. Para isso é preciso exercer a capacidade de refletir, informar-se, comparar, a fazer uso da memória, cultivar-se. Não temos escolha; ou somos seres inteligentes e gerimos a realidade que nos circunda, ou seremos produtos do pensar dos outros, meros espectadores de um certo tipo de realidade.