No segundo conjunto de medidas dos governos de Luís Montenegro – o primeiro foi no primeiro executivo – há fundamentalmente quatro medidas, que precisam de aprovação parlamentar e de se conhecerem os detalhes. E para estarmos todos a falar do mesmo aqui estão elas. A primeira está focada no mercado do arrendamento e reduz a taxa liberatória de IRS de 25% para 10% a pagar pelos senhorios que pratiquem rendas inferiores ou iguais a 2300 euros, criando-se com isto o conceito de renda moderada. A segunda é a concretização de um compromisso de aplicar uma taxa de IVA de 6% na construção de casas até ao limite de 648 mil euros. A terceira medida, também fiscal, é o aumento das deduções à colecta em sede de IRS para os inquilinos, chegando aos 900 euros em 2026 e mil euros em 2027. Finalmente isenta-se de imposto de mais valias se o produto da venda for reinvestido num imóvel colocado no mercado com renda moderada. É ainda agravado o IMT para não residentes.

Feita a apresentação das medidas pode dizer-se que vão no sentido certo, mas dificilmente fazem mexer o ponteiro da oferta de casas na dimensão que precisamos para que se tornem mais acessíveis à classe média. Além disso, é difícil perceber o efeito final das medidas de redução do IRS para os senhorios e do IVA para os construtores. Tudo se conjuga para que, como o poder da oferta é maior que o da procura, o ganho de impostos acabe por não se repercutir numa descida dos preços, sendo apropriado pelos senhorios e pelos construtores. A questão é se aumenta, um pouco que seja, a oferta.

A redução de impostos, com expectativa de que reduzem os preços, nunca deram bom resultado até agora. Veja-se a redução do IVA na restauração, uma das primeiras medidas de António Costa, ou até mais recente a diminuição do IMT para os jovens. O caso do IMT é aliás ilustrativo. Ao aumentar a procura, o que parece ter acontecido foi pressionar ainda mais os preços: o Índice de Preços da Habitação teve aumentos recorde no primeiro e segundos trimestres deste ano (16,3% e 17,2%), período que coincide com a entrada em vigor das medidas de habitação para os jovens. Ou seja, a perda de receita fiscal foi em geral apropriada pelo lado oferta de casas, por construtores e mediadores.

Comecemos pelo caso do IRS reduzido de 25% para 10%. Vamos ter de perceber o que é que o Governo vai fazer com o regime em vigor, consagrado nos governos de António Costa, e que estabelece já descontos na taxa liberatória de IRS em função da duração do contrato – a taxa de 10% apenas se aplica a contratos de 10 a 20 anos, existindo ainda uma taxa de 5% para contratos superiores a 20 anos. O novo regime anunciado pelo ministro Miguel Pinto Luz torna-se obviamente mais vantajoso para os contratos a curto prazo. Ou seja, com o novo sistema todos pagam 10% desde que a renda seja inferior a 2300 euros, no anterior dependia do prazo do contrato.

Do ponto de vista de um senhorio que quer ter margem de acesso à sua casa arrendada, o regime Pinto Luz é mais vantajoso, podendo eventualmente gerar mais oferta, mas de curto prazo. Digamos que está focado na eficiência enquanto o outro dava prioridade à estabilidade do inquilino. É pena que não existam estudos que nos mostrem que impacto teve aquela medida que pretendia incentivar o arrendamento de longa duração.

Será este incentivo suficiente para compensar a insegurança dos senhorios face aos direitos dos inquilinos, que cria dificuldades ao despejo quando não pagam a renda? Vão ter uma forma de se protegerem com contratos mais curtos a pagarem menos impostos, mas o problema mantém-se. E é aqui que voltamos à questão do costume: continuamos com remendos, sem coragem de enfrentar o que leva alguns donos das casas a preferirem mantê-las fechadas, perdendo rendimento, ou alguns proprietários a nada fazerem em prédios, muitas vezes no centro das cidades, em geral porque os herdeiros não se entendem. Vai ser preciso ter coragem de alterar o regime de arrendamento urbano – que o Governo promete para o fim do ano – se quisermos de facto ver o ponteiro da oferta de habitação para arrendamento mover-se com efeitos nos preços, melhorando o acesso à habitação. Por muito que se critique a designada Lei Cristas, foi ela que nos deu, em grande parte e por exemplo, a Lisboa que hoje temos.

Não sendo a questão da carga fiscal aquela que leva um proprietário a decidir se arrenda ou não a sua casa, a descida do IRS arrisca a não ter efeito na quantidade de casas oferecidas. E será que tem nos preços? Dificilmente. Pela mesma razão do que aconteceu com o IMI dos jovens: a pressão da procura é tal que é o lado da oferta que tem mais poder de definir o preço. Assim sendo, temos de nos preparar para um contributo nulo para a redução dos preços, o que significa que os senhorios se vão apropriar da receita fiscal que o Estado vai perder. Numa perspetiva menos pessimista, digamos que se o desconto no IRS aumentar a oferta e moderar a subida de preços, a perda de receita fiscal foi a factura que nós, como comunidade, tivemos de pagar para ter mais casas no mercado.

Há ainda dois outros efeitos que é preciso acompanhar. O primeiro é a reacção do alojamento local. Caso o dono do AL tenha decidido por essa opção para ter maior controlo sobre o seu património e se concluir que vai pagar menos impostos poderá escolher o arrendamento de curta duração – essa é uma das expectativas do ministro das Infraestruturas e Habitação Miguel Pinto Luz. É difícil antecipar esse efeito. O outro está relacionado com a rentabilidade do arrendamento, aplicando-se sobretudo a grandes investidores que, em conjugação com a redução do IVA, podem reforçar os seus projetos.

Mas também no caso da aplicação generalizada da taxa de IVA de 6% na construção é muito difícil concluir que vai aumentar a oferta ou reduzir preços de forma visível. O tempo da construção com todos os seus processos burocráticos tem um custo que pode não ser compensado por essa redução do IVA e essa é uma área que, desburocratizada e uniformizada – em vez de existirem regras autárquicas – poderia de facto ter algum efeito. Quanto aos preços, mais uma vez o poder da oferta em relação à procura é tal – face ao défice de casas – que o mais provável é que esta redução do IVA seja também apropriada pelos construtores – ou seja, a despesa fiscal, a receita não cobrada é transferida para quem está no negócio imobiliário.

A perspetiva menos pessimista é que esta medida pode moderar a subida do preço das casas, mas mesmo isso só se poderá ver no prazo de mais de dois anos e meio, o tempo que, de acordo com o INE, se leva a contruir uma habitação familiar. Para já o mais certo é que os projetos de construção de habitação tenham feito uma travagem à espera que entre em vigor o IVA a 6%.

O sector da habitação tem múltiplas e complexas variáveis – vale a pena ouvir o Contra Corrente de dia 29 de Setembro sobre esse tema. Mas estas medidas, embora tenham a direcção certa, dificilmente farão mexer os ponteiros dos preços, baixando-os, e da oferta de casas, aumentando-a. No arrendamento é fundamental dar mais garantias aos senhorios de que conseguem reaver as suas casas rapidamente quando os inquilinos não pagam, nos imóveis devolutos, alguns deles a cair no centro das cidades, é preciso criar um mecanismo que limite o direito de propriedade, para forçar os proprietários a encontrarem uma solução para eles, e na construção é preciso dinamizar a industrialização, com habitação por módulos, que diminuirá significativamente o tempo que leva colocar uma casa nova no mercado, como explicam algumas empresas do sector.

Vamos esperar pela letra de lei das medidas agora anunciadas e por aquelas que o Governo nos promete para o fim do ano. Para já digamos que as medidas anunciadas mal não fazem, ou seja, não parecem ter incentivos perversos. Se vão ou não baixar preços e aumentar a oferta já é mais difícil de perceber.