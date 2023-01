“O sol,” observou o cantor, “marcou encontro com a lua.” É uma opinião. Acontece a todos tê-las; há assim as nossas e as dos outros. As dos outros nem sempre são as nossas, e as nossas são às vezes só nossas; e não temos opiniões sobre a maior parte das coisas: embora possamos ter opiniões sobre qualquer coisa. Normalmente não temos que lidar com as opiniões dos outros; mas há casos em que temos. Esses casos levantam dificuldades práticas. Como lidar com as opiniões dos outros?

Ocorrerá a alguns de nós a ideia de fazer barulhos exactamente iguais às opiniões que não são as nossas; ou a ideia de substituir por um acto atlético de vontade as nossas opiniões por opiniões mais do agrado dos outros, que segregaremos na nossa glândula prudencial. São más ideias e expedientes de resultado incerto. O sacrifício das opiniões que temos às opiniões que não temos não é um método auspicioso. Suster indefinidamente a respiração não é uma cura eficaz para a asma.

Há modos mais particulares de lidar com as opiniões dos outros. Alguns não são legais em muitos países e por isso não podem ser universalmente recomendados. Outros, que ocorrem principalmente em países de tipo diferente, são: avisar gravemente os outros de que as suas opiniões não são boas; fazer propaganda das nossas opiniões; ficar calado a respeito de opiniões diferentes das nossas.

Não são também bons modos. Os outros raras vezes reagem bem a avisos de que as suas opiniões possam não ser excelentes; querer avisá-los disso é como enfeitar uma corcunda; conseguimos durante uns tempos, e depois somos lembrados dos nossos limites por uma almofada ou umas flores que escorregam. Também não reagem bem a acções de propaganda; a propaganda de opiniões agrada apenas a quem já tem essas opiniões, e em especial a quem faz a propaganda. Finalmente, ficar calados nas nossas opiniões é ficar conservados numa solução de azedume e reservas mentais; faz mal a quem se cala e bem a quem devia estar calado.

