Não sei ao que podemos associar, sem hesitações, a simplicidade das coisas. Até porque a simplicidade daquilo que vivemos, de tudo o que pensamos, das formas como nos damos ou daquilo que fazemos não é fácil. Nunca é fácil! Reconheço que não tenho como não associar, quase num impulso, simplicidade e verdade. Mas acho que essa ligação talvez possa ser precipitada. A verdade, depois de chegarmos a ela, é simples; sim. Mas não é (nada que se pareça) em todo o seu percurso, uma linha recta. Nem se conquista, unicamente, com um rasgo de coragem. Para se chegar à verdade são precisos muitos pontos de vista que se contradizem uns aos outros. Tensões, ora silenciosas ora revoltantes. Uma paciência que não se deixa iludir e que é, sobretudo, tenaz. E – sempre! – uma garra que nos persuade com um: “vai por aí!”. Para além da convicção, é claro, que chegados à verdade a liberdade chega com ela. E a leveza e a paz também. E – depois, sim – tudo parece ser simples. E a vida deixa de pesar. Só a verdade nos torna simples. Só a simplicidade nos traz (de volta) à leveza e à verdade.

Mas fomos todos educados para complicar o que é simples. Como se assumir sem rodeios o que se sente, por exemplo, nos escancarasse a alma e nos tornasse pessoas devassáveis. Daí que, devagarinho, tenhamos aprendido a transformar a claridade dos sentimentos em labirintos e em coisas miudinhas assim. Se atendermos a tudo o que evitamos pensar com simplicidade, e que se acumula como roupa amontada por lavar, é muitíssimo mais fácil chegarmos a um esgotamento ou ao burnout do que a pormos verdade na nossa vida. Complicando, aguentamo-nos. Por outras palavras, vamos andando. Complicando o que é simples ou o que anseia a verdade não nos torna logo abertamente deprimidos. Mas amarfanha a alma. E desconsola devagarinho. Daí que àquilo a que se convencionou chamar superação não se deva ligar, unicamente, a perseverança que nos leva do caos ao júbilo. Mas todas as coisas pequeninas que damos e a que correspondemos, todos os dias, por mais que a desarrumação das coisas simples dentro de nós pareça épica ou nos leve quase quase a soçobrar. Superação é desdobramo-nos por mil coisas mais quando tudo aquilo que nos desequilibra aos bocadinhos não pára de aumentar.

E, como se isso já não fosse supérfluo, com as redes sociais estamos sempre a engolir informaçõezinhas sobre informaçõezinhas. Que produzem mais ruído e mais conflitos, e que desarrumam mais do que parece. Tudo o que espera por pensar não faz de nós logo logo pessoas doentes. Se bem que, com isso, estejamos longe de ser tão equilibrados como supomos ser. Mas, mais tarde ou mais cedo, há sempre uma pequena gota de água (uma perda, uma derrota, um flash de luz, uma decepção, uma interpelação qualquer, etc.) que faz com que transborde aquilo que se engoliu e engoliu e não se pensou. E, então, desabam sobre nós todas as dores silenciosas que parecíamos ter vencido. Assumirmos as nossas doenças é uma forma de reconhecermos que andámos a fugir da verdade até ao momento em que a mentira que nos adoece já não pode mais. A doença mental, a bem da verdade, faz-se das coisas simples que complicámos e aguentámos por tempo demais. A doença mental faz-se das pequenas mentiras de todos os dias. A doença mental faz-se das coisas simples que se acumulam enquanto anseiam por explicações. Então, o que nos torna frágeis não são as emoções ou os sentimentos, por exemplo. Mas tudo o que, sendo simples, nos encarregamos de complicar.

Por tudo isto, o que é que acabam por ser as coisas simples? As nossas verdades , pequenas ou grandes. Aquelas que estupidamente maquilhamos de forma interminável como se fugirmos das verdades nos tornasse mais bonitos do que somos com elas.

Vivemos sem todo o amor de que precisamos. Sem um trabalho que seja uma forma de nos recrearmos enquanto criamos. E muito mais sozinhos do que pode parecer. Vivemos a fugir demais das pequenas coisas com que se compõe a verdade. Como podemos aspirar à saúde mental se, quase todos os dias, iludimos as verdades com pequenas mentiras? Como: “está tudo bem…”. Ou: “é só uma fase”. “O que não mata engorda”. Ou: “estou só cansado”. Etc. As pequenas mentiras de todos os dias fazem da nossa liberdade o espaço apertado em que todos vivemos. Como se muito cedo tivéssemos aprendido a chegar à verdade tarde demais.

A saúde mental ergue-se duma mente lúcida e esclarecida. Ela faz-se com a verdade das pequenas coisas. Aquela que nos ajuda a aperceber que a sabedoria é a alma gémea da simplicidade. Que sem tenacidade não existe resiliência. E sem fé na verdade a tenacidade se torna longe demais.