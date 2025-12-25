As redes sociais tornaram-se um dos principais palcos da comunicação política contemporânea, sobretudo entre os mais jovens. Campanhas no Instagram, vídeos no TikTok ou debates no X são hoje parte integrante da forma como partidos e candidatos comunicam. Mas até que ponto esta presença digital influencia, de facto, o comportamento eleitoral?

Um estudo recente, agora publicado no Journal of Political Marketing, analisou o impacto do marketing político nas redes sociais nas intenções de voto de jovens portugueses entre os 18 e os 30 anos. Os resultados ajudam a desmontar algumas ideias feitas – e a confirmar outras.

A investigação, baseada num inquérito a 278 jovens eleitores portugueses e analisada através de modelos estatísticos avançados, procurou perceber de que forma fatores como autenticidade, legitimidade, envolvimento político online e a importância atribuída ao voto se relacionam com a probabilidade de votar.

Uma das conclusões mais claras é que o simples facto de um político parecer “autêntico” nas redes sociais não é suficiente para mobilizar o voto. A autenticidade importa, sim, mas sobretudo de forma indireta: quando os jovens percecionam uma comunicação política como autêntica, tendem a considerá-la mais legítima. No entanto, essa perceção, por si só, não se traduz automaticamente em maior participação eleitoral.

O que realmente faz a diferença são dois fatores. Primeiro, o nível de envolvimento político: jovens que interagem com conteúdos políticos, discutem temas públicos ou acompanham ativamente o debate político online apresentam uma maior probabilidade de votar. Segundo, a forma como encaram o ato eleitoral: ver o voto como um dever cívico, e não apenas como uma opção individual, é um dos mais fortes indicadores da intenção de votar.

Curiosamente, a perceção de baixa legitimidade das instituições – algo comum entre os jovens – não conduz necessariamente à apatia. Em alguns casos, pode coexistir com níveis elevados de participação, sobretudo quando há envolvimento ativo e sentido de responsabilidade cívica.

Estes resultados são particularmente relevantes num país onde cerca de 1,5 milhões de eleitores têm entre 18 e 30 anos. Ignorar este grupo significa ignorar uma fatia significativa do eleitorado – altamente digitalizada, politicamente volátil, mas longe de ser indiferente à política.

Para partidos e candidatos, a mensagem é clara: não basta “parecer autêntico” nas redes sociais. Estratégias eficazes exigem interação real, envolvimento contínuo e narrativas que reforcem a importância do voto enquanto pilar da democracia. Likes não votam – mas envolvimento consistente pode, de facto, fazer a diferença nas urnas.