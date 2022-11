É sempre um espectáculo curioso. Refiro-me ao facto de, em certas e determinadas circunstâncias, os media portugueses entrarem em regime de dupla nacionalidade. Desta vez foi com as eleições brasileiras. Era como se fossem as nossas. Mais. Como prova certa do nosso universalismo, eram ainda mais emocionantes do que as nossas. Porquê? Porque tudo estava, cosmicamente, em jogo, enquanto que nas nossas, comicamente, nada conta, mornas e tristes que são. Quem se interessa verdadeiramente por elas? Os políticos, certamente. E fora deles? Talvez uma ou outra pessoa preocupada. E a jornalista Anabela Neves, é claro.

Mas não se trata de uma dupla nacionalidade puramente platónica. É antes uma dupla nacionalidade que se entusiasma e participa, é parcial, toma partido. Quem tiver passado a noite eleitoral brasileira a ver televisões portuguesas não poderá ter deixado de pensar que se encontrava no Sambódromo da Marquês de Sapucaí entre a claque torcedora dos Caprichosos de Pilares, desejando o desaire dos Unidos do Jacarezinho. Com efeito, os jornalistas não disfarçavam em momento algum o seu entusiasmo pelos primeiros – que, aos seus olhos, unem – e a sua detestação pelos Unidos do Jacarezinho – que, pecado dos pecados, dividem. E os convidados ao comentário também partilhavam a doutrina, tal como os entrevistados nas ruas. Uma unanimidade tanto mais surpreendente quanto, na apreciação final, os votos puseram as duas escolas de samba quase empatadas, com ligeira vantagem para os Caprichosos de Pilares. Como encaixar neste contexto a misteriosa doutrina da união/divisão? E: porquê, assim, tal parcialidade?

A coisa foi-nos sendo explicada, no entanto. É que os Unidos do Jacarezinho, esses danados, não querem, no fundo, o samba. Detestam o samba. Abominam o samba. Querem acabar com o samba. Dito de outra maneira, e falando com o mais puro rigor académico: são fascistas. A natureza desse fascismo resulta clara das análises de alguns consagrados especialistas na matéria. Segundo um deles, o cortejo carnavalesco era um golpe de estado feito às claras, que dura desde há muito, inspirado no exemplo de Hitler. Objectivo: destruir o samba, substituindo-o pelo passo de ganso. Sinistras forças internacionais, representadas por não menos sinistros indivíduos, denodadamente militavam para que o fim do samba tivesse lugar e para tal financiavam os Unidos do Jacarezinho, dirigindo as operações a partir de um covil em São Paulo.

