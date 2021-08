“O pior cego é aquele que não quer ver”

(Consta que a expressão tem origem num transplante de córnea feito pelo médico Vincent de Paul D’Argent, no ano de 1647, a um aldeão de nome Angel, que desgostoso ao ver o mundo à sua volta pediu que lhe tirassem de novo os olhos. O caso foi parar a tribunal, com ganho de causa, entrando para a história como o cego que não quis ver)

Donald Trump bem havia avisado, mas foi acusado de mentiroso. E não é que umas semanas após as eleições americanas a mentira afinal era verdade? Um prodígio científico moderno: o mundo viu-se a braços com uma pandemia e no curto espaço de um ano inicia-se um robusto processo de vacinação. Foi a luz ao fundo do túnel que todos esperavam até porque foi o que nos haviam prometido: a coisa só voltava ao normal quando todos estivessem vacinados, a tal imunidade de grupo.

O entusiasmo foi generalizado. Multiplicaram-se as promessas políticas, que mais um meses e ia finalmente “ficar tudo bem”. Todavia, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, mais ainda em vacinas de primeira geração aprovadas à pressa. E, efetivamente, a coisa tem-se mostrado mais complicada que as promessas políticas. Não foi por falta de aviso – em meados de novembro passado era o próprio diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus a moderar o entusiasmo: “Uma vacina por si só não vai acabar com a pandemia.” Chegados a este ponto em que as expectativas criadas estão em vias de sair defraudadas, e dado o potencial para fazer mossa nas carreiras de quem imprudentemente as criou, o que temos assistido é a malabarismos na tentativa de manter o sonho ilusório cada vez menos aderente à realidade.

Parece-me, assim, que talvez esteja na altura do nosso Presidente da República repensar o que tem sido o seu discurso nos últimos tempos, atendendo a que:

Não existirá imunidade de grupo

Já toda a gente terá percebido que as vacinas não travam o contágio. No inicio tínhamos a Pfizer a apontar a eficácias de 95%. Depois começaram a subir os casos em países já com adiantadas taxas de vacinação, começando a soar o alarme. Hoje temos um lar em Proença-a-Nova onde entre 140 utentes vacinados, 129 estão positivos – são 92%.

Desta forma, Sr. Presidente, esqueça a miragem de que 70% da população vacinada (as estimativas eram da OMS há 9 meses) resolverá a situação. Encare a realidade: os vacinados infetam-se e espalham o agente infecioso. Dito de outra forma: o vírus não vai desaparecer.

2. As vacinas são inúteis para crianças

Há um mês, com níveis muito baixos de incidência, a conversa dominante era que os poucos casos mostravam o efeito das vacinas. Agora, que este se mostrou falso, o efeito propagandeado é que a vacina evita formas graves da doença. Talvez seja verdade, mas, novamente, convém esperar para ver. (Lembro o que tem sido a perplexidade da descida abrupta de casos no Reino Unido sincrónica com o fim das restrições. As hipotéticas explicações não têm nada de novo: efeito da sazonalidade, baixas cargas virais, avanço nos cuidados médicos, até que os mais vulneráveis já não estão entre nós, etc. Ora, para não cair novamente nas afirmações com pés de barro, convém ponderar que tais efeitos podem desvirtuar a nossa perceção.)

Mas mesmo assumindo como verdade esse efeito protetor das vacinas – as pessoas vacinam-se e mesmo podendo ser infetadas, a infeção não resulta em doença tão severa – tal proteção é inútil para crianças e jovens. Um estudo britânico recente dá conta que com uma morte por cada 20 mil, a Covid-19 mata menos que a gripe nestas faixas etárias.

As vacinas não travam o contágio, não servem para tal, o neto vai continuar a poder infetar o avô. Mas se a intenção é proteger a criança de doença grave, continua a não ser precisa, já que nestas idades não se regista praticamente nenhum caso de doença grave. Como tal, vacinar crianças é uma inutilidade.

3. Quantas mortes justificam a cegueira?

Nem vou falar aqui do que tem sido o mau funcionamento dos centros de saúde, tão empenhados nesta campanha que se esquecem que há muito sofrimento e mesmo mortes para além da Covid-19.

Países pobres quase não têm ninguém vacinado.

Qual a humanidade de desviar para crianças ocidentais que não precisam, algo que pode ser a diferença entre a vida e a morte de idosos em Angola ou Moçambique?

E depois das crianças, vacinamos os cães e os gatos?

Cabe ainda sublinhar que esta falta de visão para lá do nosso umbigo é feito ao arrepio do que foi estipulado inicialmente pela OMS, através da aliança Covax, uma iniciativa daquela organização para assegurar um acesso equitativo às vacinas, e segundo a qual nenhum país receberia vacinas para mais de 20% da sua população enquanto os outros não a tivessem.

Mesmo com vacinas, teremos que aprender a viver com mais um, no nosso rol de inimigos invisíveis. O que está longe de ser o fim do mundo. Possivelmente passaremos a vacinar anualmente, tal como na gripe, os grupos de maior risco. E, tal como com a gripe, as crianças estarão fora desse processo.

Mas e até, esse sim, um “novo normal”, como será, Sr. Presidente, o caminho entre atropelos constitucionais que não quer enxergar? Vamos continuar a desperdiçar os parcos recursos em inutilidades, continuando a ignorar outras doenças e doentes? Vamos continuar a fingir que estamos a caminhar para o sonho da imunidade que elimina o vírus? Vamos continuar a ignorar quem precisa, martirizando para seu próprio bem quem não precisa? Parvos, negligentes e insensíveis?