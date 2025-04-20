Morra-se da forma que se morra, morre-se sempre de morte súbita. Ainda assim, morremos, mais do que parece. Muitas vezes!

Morremos quando ficamos desolados. E tristes. E desamparados. Morremos quando estamos assustados. E quando nos sentimos sós, a esbravejar em silêncio; e abandonados. Morremos quando a vida pesa um bocadinho. Ou quando quem amamos nos descuida e desconhece. Morremos quando desistimos dos pequenos-nada que dão vida. E quando o entusiasmo nos olha com viés e nos deixa esquivos de mágoa. E magoados.

Morremos quando os sonhos e os desejos não parecem senão entrincheirados. E sempre que amuamos. Ou quando qualquer mudança nos deixa incomodados.

Morremos quando o trabalho não só não nos acrescenta como, de seguida, nos carcome e maltrata e suga, devagar.

Morremos porque há rotinas e coisas banais e distracções que se amontoam. Que tecem uma bruma, pegajosa, que não nos deixa senão resignados.

Morremos porque há famílias corrosivas que nos trazem por demais ao sofrimento.

Morremos quando nos amarfanham a revolta. Que é o rasgo de esperança com que se chega à eternidade mais depressa.

Morremos por amor. Com relações que não nos arrebatam com mais vida. Mas, antes, nos convidam à saudade de tudo o que já fomos.

Morremos quando se cisma com o desejo. E a esperança quase parece uma implicância. Ou se deixa que os enfadonhos se pespeguem entre nós e a paixão.

Morremos com todos os: “até que a morte, em vida, nos separe”; de cada dia. Quando nos conformamos diante de tudo o que, mansamente, neles mata.

Renunciar à vida é aceitar que há pouco que se faça para não morrer.

Todavia, morrer é só uma questão de tempo. E mais tarde ou mais cedo vamos ficar doentes. Quantas vezes, no entanto, morremos nós para a vida? Muitas! E quantas mais, de redenção em redenção, lavramos as nossas ressurreições? Menos que todas as que se devia ter para estar vivo!

Mas nada disto significa que se sucumba à solidão com que se tece cada morrer! Desde que, sempre que se “morra”, a vida depois da morte nasça em cada janela para a indignação que se acabe por abrir.

Afinal, precisamos de “morrer” um ror de vezes para escolher a vida como nossa namorada!