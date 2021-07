Depois de uma experiência forçada de aulas online como professor do ensino superior, admitindo algumas desvantagens que abaixo explicitarei, só posso tecer boas críticas quanto a este meio de ensino. No entanto, nem todos reagiram bem a este imprevisto. Muitos são os que ficaram desejosos que se voltasse ao presencial. Muitos professores sentiram-se “exaustos” ao fim do dia de aulas online, bem como alunos, muitos sentiram-se sozinhos e desmotivados e já não viam o dia em que retornassem às aulas presenciais.

Por comentários de vários dirigentes do ensino superior que tenho ouvido – e o que tenho lido confirma isso mesmo – esta mudança não planeada das aulas online foi algo de “forçado” e “temporário” e não visto como aprendizagem para um aprimoramento pedagógico e social. Além disso, nem sequer o modelo híbrido é visto como possibilidade para o futuro.

Esta decisão de mudar para o online, motivada pelas recomendações do SNS, teve ampla concretização e a mesma movimentou esforços de todos, desde os dirigentes ao pessoal docente e não docente. Não foi fácil, mas o balanço só pode ser positivo. A questão que se coloca é: depois desta experiência, as aulas online são para ficar para o futuro? Nem que seja no modelo híbrido, visto que o presencial existirá sempre?

No final de maio 2020, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, anunciou que “não irá ter aulas presenciais em 2020/21”. No mundo empresarial, é rápido o movimento para o trabalho remoto. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que permitiria que os seus funcionários trabalhassem em casa para sempre após a pandemia e outras empresas de tecnologia seguiram a opção do teletrabalho, pelo menos durante a pandemia: Google, Microsoft e Amazon, só para citar alguns empresas de tecnologia.

Num estudo com uma amostra de 2673 trabalhadores belgas, sobre os efeitos do trabalho remoto, a grande maioria dos participantes foi unânime em afirmar que o trabalho remoto e o uso da videoconferência vieram para ficar (85% e 81%, respetivamente). Em 150 diretores de recursos humanos portugueses entrevistados pelo Barómetro Kaizen, 70% prevê que a sua empresa adotará um modelo de trabalho híbrido.

Se há tantas evidências do sucesso do teletrabalho no mundo empresarial e é o presente e futuro, porque não preparar já os alunos para o que os espera? Não é a universidade a preparação para o mundo real? Não é objetivo da universidade dotar os seus alunos de conhecimento e experiência, passíveis de transmissão para o trabalho? Não devem os currículos universitários estar consonantes com as necessidades do mercado laboral, ao nível de conhecimentos e competências?

O que me parece que são as desvantagens das aulas online:

Muitos alunos sentiram uma extrema solidão e necessidade de convívio. É verdade que a grande maioria dos estudantes está numa idade em que a componente social é muito importante, mas onde está a sua capacidade de adaptação e resiliência, também características desta idade? O que nos diz o senso comum é que os jovens estão prontos para tudo e os velhos é que resistem à mudança, mas não foi o caso; um em cada cinco millenials admite não ter um único amigo , segundo a economista Norrena Hertz. No que toca à Geração Z, será um fenómeno parecido? Segundo um estudo do Pew Research Center sobre o teletrabalho durante a pandemia, os jovens são um dos grupos que sofreu mais.

O que me parece que são as vantagens das aulas online:

É positivo assinalar que as autoridades foram prudentes e inteligentes ao propor as aulas online como forma primordial de nos protegermos contra o vírus;

As aulas online permitem uma agilidade que não existe nas aulas presenciais. A componente física aproxima professor, aluno e a própria turma entre si, mas também dispersa atenções. No entanto, o balanço é positivo. É possível, por exemplo, disponibilizar ficheiros e recursos online de forma rápida. Aqui, muitas universidades já estavam preparadas com os LMS ( Learning Management Systems ), mas é preciso ir mais longe;

), mas é preciso ir mais longe; Permite a poupança do ambiente, tanto na redução de impressão de papel, como de poluição, por causa da diminuição das deslocações;

Melhora a performance do trabalho em grupo pois existem muitas ferramentas online de trabalho colaborativo e edição em tempo real que agilizam e tornam mais eficientes estas tarefas (p. ex softwares como o Miro, Trello, Slack, Teams, Google Drive, Onedrive);

Poupa recursos à universidade: para dinamizar aulas práticas, basta criar salas simultâneas num qualquer software de videoconferência, configurar e criar quantas quisermos. Na vida real, ia ser preciso reservar salas e empenhar meios humanos e materiais. Com alunos e professores na universidade, gasta-se luz, água, limpeza, recursos humanos;

As aulas online permitem uma maior conciliação família/trabalho para todos. Professores, alunos e staff. Poderão realizar tarefas que não poderiam com a perda de tempo com deslocações, poderão dar tempo à família, a assuntos pessoais e ao lazer e saúde pessoal. Denotemos os níveis de stress e ansiedade que vivemos, a realização daquelas tarefas reduzem-no;

As aulas online permitem a redução de tempo e dinheiro gasto nas deslocações de/para a universidade.

Para que esta mudança seja possível, é necessário:

Existir mindset suficiente para esta mudança forçada, a qual recebeu muita resistência;

Os alunos possuírem uma maturidade maior. Maturidade significa liberdade e responsabilidade, proatividade e autonomia na escolha e esforço que fazem no seu caminho letivo. Cheguei a ter situações de pais que iam verificar se o menino estava na aula online;

Mudar a forma de dar aulas: no online não se pode ir “debitar matéria”. Ganha terreno o trabalho prático, os debates, os estudos de caso, os exercícios online, as aulas assíncronas com tarefas, exercícios e reflexões, trabalho de grupo, etc. Mas não é essa a principal diferenciação do ensino superior: a promoção do pensamento crítico e do trabalho em equipa? Não estranha que certos docentes estejam “exaustos”. Uma aula online não se dá como a presencial;

Aumentar/comparticipar a infraestrutura informática de professores e alunos (já para não falar dos outros custos: luz, água, gás). Por exemplo, tive de usar o meu computador pessoal para fins profissionais. Também seria importante comparticipar os custos informáticos de alunos desfavorecidos;

Mais do que infraestrutura, há que investir nas competências digitais, nomeadamente as aulas online, o trabalho com ferramentas digitais de trabalho colaborativo, competências de comunicação remota, soft skills de gestão de equipas, resiliência – para alunos e professores;

Mudar o mindset do ensino superior para mais proatividade, ambição e resiliência. Este é o momento para se abraçar a mudança, de modo a oferecer aos alunos uma verdadeira preparação para o mercado laboral.

As evidências parecem demonstrar que um modelo híbrido traria o melhor dos dois mundos. Por um lado, as aulas teóricas transitarem para o online e as práticas com promoção de debates e trabalhos de grupo. O online já simula e até supera bastante o modo presencial. A vantagem dos alunos se deslocarem à universidade em pessoa seria não apenas pela conveniência de certas aulas presenciais e laboratoriais, mas também pela componente social, também muito importante no seu crescimento.

A mudança é motivada por muitos fatores externos. Temos de saber ler que tipo de mudança é. Se nos vai ajudar nos nossos objetivos ou dificultar. O mundo do trabalho está a mudar rapidamente. Se a universidade não segue esse ritmo, arrisca-se a tornar-se irrelevante como meio de preparação para o mercado de trabalho e para a vida. Frequentemente, as crises são oportunidades e possuímos duas hipóteses, ou aderimos a elas ou elas aderem a nós.

