Aumentar a percentagem de jovens no ensino superior sem acabar com as propinas

O ministro do Ensino Superior quer acabar com as propinas na licenciatura, de forma a captar mais jovens para o ensino superior. Segundo o que disse num fórum da TSF, pretende financiar esta medida através das propinas dos mestrados.

À partida, esta seria uma boa medida mas não pode ser financiada através das propinas dos segundo ciclo. Ora vejamos, há mestrados em universidades públicas a custar mais de dez mil euros, estes valores tenderão a aumentar, caso esta medida avance. Estas quantias são incomportáveis para a classe média, só os ricos teriam acesso a estes mestrados. Segundo o ensaio dos professores Pedro Nuno Teixeira, Hugo Figueiredo, João Cerejeira e Miguel Portela publicado no Observador: “Ensino superior e políticas públicas: muito pouco, demasiado tarde?”, o prémio salarial associado a uma licenciatura tem vindo continuamente a diminuir desde a implementação de Bolonha. Atualmente, o acréscimo salarial associado a um mestrado é semelhante ao da licenciatura de há treze anos. Estes dados mostram-nos que a formação superior de base não é mais a licenciatura, mas sim o mestrado. Logo, não podemos financiar o fim das propinas do primeiro ciclo de estudos com as propinas do segundo ciclo, porque isso, criaria ainda maiores desigualdades.

Para além de as propinas não serem a principal despesa de um estudante universitário, principalmente no caso dos deslocados, eu penso que existem outras medidas que podem ter um efeito mais positivo na percentagem de jovens que frequenta e conclui o ensino superior.

No ano letivo corrente, ainda há quase 17 mil estudantes de universidades e politécnicos portugueses que não sabem se têm direito a bolsa de estudo, escreveu o “Diário de Notícias”, na edição de 16 de janeiro. É visível que existe um problema no funcionamento da ação social. Posto isto, acho que é fundamental rever o sistema de atribuição de bolsas, tornando-o mais rápido, abrangente a um maior número de estudantes e cobrindo a totalidade das despesas do aluno.

Para complementar as bolsas da ação social, seria benéfico a criação de um sistema de empréstimos, baseado no que já existe no Reino Unido, com taxas de juro reais iguais a zero, onde os estudantes que não tivessem direito a bolsa obtivessem o dinheiro necessário para cobrir todas as suas despesas. O empréstimo começaria a ser pago quando o indivíduo começasse a trabalhar, sendo o valor das prestações ajustado ao seu salário.

Uma medida de longo prazo que eu acho essencial é a criação de um sistema público, gratuito e de qualidade de creches e ensino pré-escolar. Para além de poder ser um incentivo à natalidade, esta medida tem como objetivo aumentar a valorização da educação desde de tenra idade mas, sobretudo, visa aumentar a igualdade de oportunidades. Muitas famílias não têm condições financeiras para colocar as suas crianças, por exemplo, em aulas de música, natação ou inglês, havendo vários estudos que mostram que a participação neste tipo de atividades melhora o seu desenvolvimento cognitivo, é fundamental que todas as crianças tenham a oportunidade de participar nelas. Com esta medida, penso que, daqui a 20 anos, a diferença entre a percentagem de jovens de famílias ricas e a percentagem de jovens provenientes de classes sociais mais baixas seria bastante mais baixa do que é atualmente.

Por fim, quero dizer que o debate lançado sobre a igualdade de oportunidades no ensino superior é importante e necessário, mas a discussão não se pode cingir, exclusivamente, à questão das propinas das licenciaturas, é preciso que seja um debate sério e que abranja todas as problemáticas.

Estudante da Universidade do Minho, 20 anos

