Há regras no processo eleitoral autárquico que, à luz de uma visão liberal, desafiam o princípio mais básico da responsabilidade individual e da justa separação entre o Estado, o cidadão e a iniciativa privada.

Duas delas merecem particular reflexão: a dispensa laboral durante a campanha e o modelo de composição dos executivos municipais.

Comecemos pelo primeiro ponto.

Os candidatos às autarquias, incluindo suplentes legais, têm direito a ausentar-se do trabalho durante o período oficial de campanha, mantendo integralmente os seus direitos e regalias.

Segundo informação partilhada no site da CNE (Perguntas Frequentes: Direitos dos Candidatos | Comissão Nacional de Eleições):

“Enquanto candidato tem direito à dispensa do exercício das respetivas funções, sejam públicas ou privadas, durante o período da campanha eleitoral, que se inicia no 12.º dia anterior e termina às 24 horas da antevéspera do dia da eleição.” “Os candidatos têm direito à dispensa do trabalho para fazer campanha eleitoral independentemente da entidade para a qual trabalhem ou do regime de trabalho aplicável.”“A dispensa do trabalho para fazer campanha eleitoral não pode ser recusada pela entidade patronal, não implica marcação de faltas injustificadas, nem desconto na retribuição ou penalização de quaisquer regalias a que tenha direito.”

À primeira vista, pode parecer uma medida justa — afinal, a democracia precisa de participação. Mas na prática, quem suporta o custo dessa ausência não é o Estado, que impõe a regra, mas sim as empresas, sejam elas privadas ou públicas.

Ou seja: o Estado cria um dever cívico e transfere o seu custo para o setor produtivo.

Num país onde as pequenas e médias empresas sustentam a economia e lutam diariamente com margens reduzidas e baixa produtividade, esta é mais uma imposição injustificada.

Um princípio liberal simples aplica-se aqui: quem decide oferecer o benefício, deve suportá-lo. Se o Estado considera essencial garantir tempo de campanha a candidatos, então deve assumir esse encargo, e não obrigar os empregadores a suportar o custo de um direito político que não lhes diz respeito.

Mas há um segundo ponto que fere, de forma mais profunda, a lógica da governação local: o modelo de representação partidária dentro dos executivos camarários.

A Lei n.º 169/99, de 18 de setembro – que define o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, indica na sua secção II, no seu artigo n.º 56, que “a câmara municipal é constituída por um presidente e por vereadores, um dos quais designado vice-presidente, e é o órgão executivo colegial do município, eleito pelos cidadãos eleitores recenseados na sua área”. Ou seja, a composição de vereadores das câmaras municipais, reflete a proporção dos votos obtidos pelos diferentes partidos — o que significa que, mesmo vencendo as eleições, um presidente de câmara não escolhe livremente a sua equipa.

Isto é um contrassenso num órgão que é, por natureza, executivo – a câmara municipal constitui, em sentido restrito o órgão executivo colegial de cada um dos municípios de Portugal e em sentido lato o conjunto dos departamentos e serviços da administração municipal. O papel de uma câmara municipal é governar, decidir, agir.

Numa visão liberal de administração pública, a legitimidade executiva deve resultar da escolha de um projeto político e de uma equipa coesa, responsável perante os cidadãos pelos resultados obtidos. O escrutínio deve existir — mas deve ser feito onde realmente faz sentido: na Assembleia Municipal, o órgão deliberativo, plural e representativo por excelência.

Ao impor a representação proporcional dentro do executivo, o sistema autárquico português cria coligações forçadas, bloqueios e zonas cinzentas de responsabilidade. Quem governa não governa plenamente. No fim, o resultado é um modelo híbrido, ineficiente e que dilui a responsabilização democrática.

A democracia local deve ser o espaço mais próximo da liberdade individual e da responsabilização direta. A atual estrutura das autarquias portuguesas, ao invés de promover esses valores, acaba por submeter a governação local à lógica partidária e às imposições centralizadas do Estado.

Num Portugal verdadeiramente liberal, o poder executivo local seria exercido por quem o povo escolheu por maioria de votos, para governar — e todo o processo de campanha eleitoral seria suportado pelo Estado e não pela iniciativa privada.