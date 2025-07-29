O conflito entre o ministro das Finanças Joaquim Miranda Sarmento e o governador do Banco de Portugal Mário Centeno atingiu, a semana passada, o seu ponto mais alto, somando-se mais um episódio, provavelmente o final, nas relações entre os dois e mais um caso à história das batalhas entre a Praça do Comércio e a Rua do Comércio. Neste processo e em toda a história da escolha de Álvaro Santos Pereira, como sucessor de Mário Centeno, vimos um Governo que deixa para o último minuto decisões que sabe que tem de tomar – há muito que tinha explicitado a sua vontade de não reconduzir o governador – , contradizendo a imagem de elevada capacidade de decisão, que quer transmitir.

As notícias foram caindo em catadupa no início da semana passada, enquanto se aguardava que o Governo anunciasse quem iria suceder a Mário Centeno. O Observador revela uma investigação sobre a nova sede do Banco de Portugal com contrato assinado com a Fidelidade e desencadeia, do Ministério das Finanças, o anúncio de que pediu à Inspeção Geral de Finanças para fazer uma auditoria ao processo. E o Eco revela que o governador Mário Centeno renovou o mandato de Álvaro Novo como diretor do Gabinete de Apoio ao Governador e promoveu Rita Poiares, identificada ainda como mulher do ex-secretário de Estado Ricardo Mourinho Félix, a directora do Departamento de Estatística.

Na entrevista que dá à RTP, Mário Centeno revela, entre outras coisas, que os riscos identificados foram consagrados no contrato assinado com a Fidelidade e que toda a documentação, sobre a nova sede, foi entregue ao Ministério das Finanças. E deixa uma questão pertinente: Porque é que o Ministério das Finanças não colocou nenhuma questão, se tinha dúvidas. Ou, dizemos nós, só foi confrontado com as suas dúvidas depois da investigação divulgada pelo Observador? Quer numa como na outra hipótese, a actuação de Joaquim Miranda Sarmento foi tudo menos a melhor para quem, com o seu cargo, deve defender as instituições. Em vez de anunciar a auditoria da IGF poderia, e devia, ter chamado o governador para que se explicasse ou até pedir explicações ao conselho de auditoria do Banco, esta última sugestão feita por Mário Centeno na entrevista.

Na breve cronologia que Mário Centeno fez, sobre a história da nova sede, disse-nos que “passaram oito governadores e 22 ministros das Finanças até conseguirmos hoje chegar a este ponto”, ou seja, a assinatura de um contrato de promessa de compra e venda. Lembramo-nos imediatamente dos projetos que se arrastam no país, sem decisões e que têm como exemplo mais dramático o novo aeroporto para Lisboa. E é impossível não pensarmos que a areia na engrenagem da nova sede do Banco de Portugal é colocada por um Governo que se apresenta como aquele que toma decisões há muito adiadas. Mais uma vez, se dúvidas existissem deviam ter sido colocadas ao nível das relações institucionais entre Governo e Banco de Portugal.

Um dos momentos mais tensos da entrevista aconteceu quando Mário Centeno foi confrontado com a promoção de Rita Poiares e a renovação do mandato do seu chefe de gabinete Álvaro Novo. A decisão de promover Rita Poiares de coordenadora a diretora-adjunta levanta poucas ou nenhumas dúvidas, uma vez que tem uma carreira técnica autónoma da do marido no Banco. E uma pessoa não pode ser prejudicada na sua carreira por ser mulher ou marido de alguém com notoriedade ou cargos políticos. (Atenção que isto não invalida críticas quando não se encontram razões de competência nas promoções). Já a decisão de renovar o mandato de Álvaro Novo é um erro de Mário Centeno. Sendo o chefe de gabinete um cargo de confiança pessoal do governador devia ter esperado para ver se era ou não reconduzido – aliás sabia que não o seria.

A inteligência mas também a ambição, a crítica agressiva, a sede de protagonismo e o desejo de deixar uma marca fazem parte das características de Mário Centeno que podem explicar muito do que lhe aconteceu. Dado o seu perfil, não é de colocar de parte a hipótese de ter querido registar, no seu curriculum, a decisão da nova sede arrastada há anos – a placa com o seu nome e da administração mostra isso.

Diz em geral o povo que “quem com ferros mata, com ferros morre” ou “quem semeia ventos colhe tempestades”. E Mário Centeno tem semeado muitos ventos desde o tempo da troïka. Não foi também um opositor suave – veja-se como tratou Joaquim Miranda Sarmento por professor Pardal na campanha para as legislativas de 2019 -, nem um ministro das Finanças exemplar na sua relação com o Banco de Portugal, nomeadamente com o ex-governador Carlos Costa. É aliás irónico que, no final, venhamos a concluir que a IGF não pode auditar o processo da nova sede do Banco de Portugal, graças ao que Carlos Costa fez, quando era governador, e Centeno, ministro, queria alargar os poderes de inspeção ao banco central. O BCE e os pareceres internos do Banco impediram que isso acontecesse.

Foram muitos os episódios. Um deles passou pelas perdas do Banco que, diga-se, Miranda Sarmento sabia que iriam ser negativos. Mesmo assim não poupou Centeno, numa espécie de vingança do que Centeno fez, quando era ministro das Finanças, e criticou as almofadas que Carlos Costa estava a construir para enfrentar os prejuízos que já se previa que iam acontecer – como estão a acontecer. Outro episódio de confronto aconteceu quando o Governo quis nomear Helder Rosalino para secretário-geral com o salário pago pelo Banco de Portugal, o que mereceu a oposição do Banco e obrigou à escolha de outra pessoa.

Claro que o facto de Centeno ter semeado ventos não justifica que, agora, quem esteja no poder lance as tempestades sobre ele. Mais do que nunca precisamos de serenidade, de relações institucionais construtivas e de não alimentar antagonismos quando já temos a sociedade bastante radicalizada. Mas não foi isso que o Governo pensou, ao cavalgar as notícias que atacavam Centeno. É legítimo pensar que o fez para tentar neutralizar as críticas do PS à não recondução do governador e, a partir de determinada altura, também serviu para disfarçar a sua incapacidade em escolher a tempo e horas o sucessor.

O Governo tem toda a legitimidade para não reconduzir Centeno e escolher um novo governador. As críticas do PS, ou da oposição em geral, de que foi uma escolha política não fazem qualquer sentido, uma vez que sempre foi e será política, naturalmente condicionada à necessidade de ser uma personalidade de prestígio e com um elevado perfil profissional, como aliás é o caso de Álvaro Santos Pereira. Dizer, como disse o líder do PS José Luís Carneiro, que existia um “compromisso histórico” de recondução do governador só corresponde à realidade se limitarmos a nossa história aos últimos 25 anos. Apenas Vítor Constâncio (2000-2020) e Carlos Costa (2010-2020) foram reconduzidos.

Neste processo de críticas, zangas e até vinganças deixamos propositadamente de fora as previsões e os estudos do Banco de Portugal. Mário Centeno colocou de novo o Banco a fazer estudos sobre as políticas públicas, designadamente sobre as escolhas do Governo, respeitando assim um dos seus mandatos, o de “aconselhar o Governo nos domínios económico e financeiro”. Pode sempre dizer-se que podia guardar os estudos em segredo e só aconselhar o Governo, mas não contribuiria para o debate que devemos querer informado em democracia. É nesse quadro que temos de entender as suas análises à descida do IRC, ao IRS Jovem e ainda à garantia pública para a compra de casa por parte dos jovens. Tendo uma equipa de economistas e técnicos dos mais qualificados que o país possui, é um desperdício não analisar a realidade.

Mário Centeno merece ainda ser elogiado por ter recuperado a divulgação das previsões orçamentais que o Banco sempre fez, mas mantinha fechadas, praticamente desde o último grande conflito entre um ministro das Finanças – neste caso Jorge Braga de Macedo – e Miguel Beleza e António Borges. Foi também um desses exercícios, em que o Banco foi o primeiro a alertar para o risco de se registar um défice este ano, que desagradou ao Governo. Nenhum Governo gosta de ser contrariado ou criticado, mas se valorizasse a democracia e a boa qualidade das políticas públicas devia receber bem esses contributos. Nunca acontecerá, nós sabemos, e esse é um dos grandes desafios para o novo governador.

Álvaro Santos Pereira tem todas as condições para ser um bom e independente governador do Banco de Portugal. Tem um percurso de elevada qualidade e em várias situações mostrou ser corajoso e independente – como quando enfrentou o lobby da energia ou quando, já na OCDE, enfrentou a censura do Governo de António Costa quando escolheu o tema da corrupção como um dos problemas do país. Um dos seus maiores desafios é recuperar as relações institucionais, mantendo a independência do Banco de Portugal, nomeadamente nas análises às políticas públicas em geral e à política orçamental em particular.

Não ter sido a primeira escolha só fortalece Álvaro Santos Pereira. Enquanto governador é positivo que não tenha sido o eleito, como se o Governo o estivesse a evitar. Todo o processo – a sétima escolha com nos releva o Eco – mostra um Governo que parece valorizar mais o secretismo – segredo de polichinelo como se vê, já que tudo se soube – do que um processo de decisão ponderado e atempado. E se há lições a aprender neste novo conflito entre o Banco de Portugal e o Governo, que se vai somar à história económica do país, é que Luís Montenegro tem de tomar decisões com mais tempo, valorizar menos os segredos e evitar, especialmente o seu ministro das Finanças, ganhar batalhas político-partidárias afectando as instituições.