A Europa está a criar um novo banco. Mas não é um banco comum. É o Banco de Descarbonização Industrial, e o seu propósito não é financiar consumo ou dívida, é financiar a transformação estrutural da base produtiva europeia. O leilão-piloto lançado agora pela Comissão Europeia, com um orçamento de mil milhões de euros, é o primeiro passo visível desta revolução.

Pela primeira vez, a União Europeia testará um mecanismo inovador para financiar a descarbonização energético industrial, isto é, a substituição das caldeiras e fornos fósseis que ainda são usadas para a produção de calor nas fábricas europeias, e que representam três quartos do calor industrial produzido no conjunto do bloco. O princípio é simples: quem conseguir reduzir emissões ao menor custo por tonelada de CO₂ evitada, recebe apoio direto da União.

Este modelo, baseado em leilões de eficiência climática, é muito mais do que um instrumento financeiro. É um ensaio técnico e económico para o futuro Banco de Descarbonização Industrial, previsto para ser lançado até ao final de 2025 com um orçamento potencial superior a 100 mil milhões de euros. A sua missão: apoiar, de forma estruturada e previsível, a eletrificação, a eficiência e o uso de calor renovável em todos os setores industriais europeus.

E é aqui que Portugal tem de entrar, com ambição e visão. O país possui uma das matrizes elétricas mais renováveis da Europa, condições climáticas ideais para o calor solar e uma rede industrial ágil, composta por pequenas e médias empresas inovadoras nos setores têxtil, cerâmico, alimentar, químico e de materiais avançados. Estes setores consomem enormes quantidades de energia térmica e estão precisamente no foco do novo modelo europeu de descarbonização.

O Banco de Descarbonização Industrial e o seu leilão-piloto não são meros instrumentos de política climática; são uma nova arquitetura de financiamento da inovação tecnológica aplicada à indústria. Tal como o Banco Europeu do Hidrogénio para o hidrogénio verde, este banco criará contratos de carbono por diferença (Carbon Contracts for Difference – CfDs) que garantem às empresas um retorno por cada tonelada de emissões evitadas. O carbono torna-se assim uma moeda de valor efetivo, que remunera a inovação e a eficiência.

Para as empresas portuguesas, tanto tecnológicas como industriais, esta é uma oportunidade histórica. Empresas que desenvolvem tecnologias de eletrificação de processos térmicos, bombas de calor industriais, armazenamento térmico, monitorização e controlo inteligente da energia, ou soluções de calor solar e geotérmico, passam a poder integrar um mercado europeu de escala, sustentado em financiamento previsível e orientado para resultados climáticos.

E, do lado das indústrias utilizadoras, abre-se a possibilidade de renovar completamente os processos produtivos, reduzir custos energéticos no médio prazo e reforçar a competitividade em cadeias de fornecimento cada vez mais verdes. Uma cerâmica em Aveiro, uma têxtil em Guimarães ou uma indústria alimentar em Castelo Branco poderão, em breve, candidatar-se a apoios que financiam a substituição de gás natural por eletricidade renovável, sem risco regulatório e com retorno económico claro.

Mas, para isso, Portugal precisa de agir já. O mecanismo europeu de Auctions-as-a-Service permite que os Estados-Membros participem no mesmo leilão, com fundos próprios, ampliando o impacto nacional. Isto significa que o Governo português pode, com rapidez e baixo custo administrativo, integrar-se no sistema europeu, direcionando parte dos recursos do PRR, do Fundo Ambiental ou dos futuros programas climáticos para apoiar as indústrias nacionais nesta transição.

Se Portugal ficar de fora, arrisca ver as suas empresas novamente em posição periférica, dependentes das inovações e tecnologias desenvolvidas noutros países.

Mas se entrar cedo, com estratégia e coordenação entre ministérios, universidades, clusters e empresas, poderá posicionar-se como polo tecnológico e industrial da nova economia do calor limpo.

Este Banco de Descarbonização Industrial será, sem exagero, um dos instrumentos mais poderosos da política industrial europeia das próximas décadas. Ele inaugura um tempo em que a sustentabilidade deixa de ser custo e passa a ser capital produtivo; em que a indústria limpa não é uma utopia ambiental, mas uma equação financeira viável.

Portugal tem o talento, o conhecimento e a infraestrutura energética para liderar nesta transição. O que falta é a decisão política e a rapidez institucional. O fogo da nova indústria europeia será elétrico, digital e limpo. Cabe-nos garantir que as fornalhas portuguesas não fiquem apagadas quando o banco acender a chama.