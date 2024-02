É conhecida a antipatia com que a comunicação social trata o Bloco de Esquerda. Raras vezes lhe é dado o tratamento imparcial que qualquer partido merece. Desta feita, a deslealdade surgiu na forma de acusações de anti-semitismo por causa de um artigo publicado no Esquerda.net. [https://www.esquerda.net/artigo/capital-israelita-aumenta-pressao-imobiliaria-no-porto/89504] Fui ler o texto “Capital israelita aumenta pressão imobiliária no Porto” e confirmei a má vontade das análises que saíram na imprensa. É preciso muita desonestidade intelectual para se considerar que esta crítica ao investimento imobiliário originário exclusivamente de cidadãos do único país judeu no mundo é anti-semitismo.

Aliás, se algum reparo se pode fazer à acusação bloquista é que peca por brandura. Reporta-se apenas à pérfida infiltração de capital judeu no mercado habitacional do Porto, não referindo outras influências sionistas, porventura até mais insidiosas, na cidade que muito em breve vai deixar de ser invicta. O Porto será a nova Jericó.

O cronista do Esquerda.net não referiu várias outras áreas da vida portuense em que os judeus andam a meter o nariz. Que, como toda a gente sabe, é comprido e especialmente intrometido. O domínio da comunicação social, por exemplo. A crise no JN deve-se ao grupo Global Media. Quanto apostam que Marco Galinha é sefardita? “Galinha” é um dos animais que os judeus podem comer. Coincidência? A própria família Azevedo, dona do Público, com aquele jeito para fazer dinheiro, deve ter ascendência judia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.