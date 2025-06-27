A paternidade jovem tornou-se um privilégio disponível somente para  alguns favorecidos, ou, para aqueles que exalam coragem. Atualmente, a  discussão acerca de ter ou não filhos mostra-se cada vez mais intensa,  particularmente entre os mais jovens. Dada a ausência de incentivos, a  possibilidade de constituir uma família é vista como um fardo, uma pedra de  obstáculo à realização dos sonhos de um qualquer jovem casal.

A família é um projeto impresso no coração dos homens, mas que está  distante da alma dos atores políticos portugueses. Ao invés disso, a  manutenção da máquina do Estado está no epicentro da preocupação dos  rostos do sistema. Felizmente, a verdadeira direita cresce e a mudança será,  por isso, uma realidade. Só será possível criar uma nação para o amanhã  com famílias fortes e preparadas para enfrentar o dia seguinte.

O sistema tremeu com a entrada espontânea do futuro na Assembleia da  República. A sua simples presença fez com que o ódio de marxistas fosse destilado, através de ameaças e mensagens que seriam classificadas, pelos  próprios, de “incentivo ao ódio”.

A fragilidade de um bebé fez tremer o sistema. Que fique claro: filhos não  são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles  são o trabalho importante.

Eles são o garante para um amanhã próspero. Ao contrário de outras  estruturas, a família difere-se pela sua origem. Esta não resultou da resposta  a uma qualquer demanda, não é fruto de uma qualquer evolução ou  revolução. A família é a criação de Deus para o cumprimento dos seus  desígnios. Afirmou o Criador que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à  sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Assim foi.

“A família é um refúgio num mundo sem coração”, afirmou Christopher  Lasch. É apenas no seio familiar que é possível encontrar os maiores  tesouros, e construir uma sociedade mais saudável. É nesse espaço que  assimilamos princípios como compaixão, verdade, amor, justiça, renúncia e  disciplina. Num mundo hedonista, a própria capacidade de sacrifício torna se um tanto mais palpável ao ser expressa quando colocamos as  necessidades dos nossos familiares acima das nossas próprias vontades.

Romper com o ciclo de destruição familiar em Portugal é algo que demanda  coragem. Significa reconhecer os erros do passado e fazer diferente, sem  rancor ou rebeldia, mas determinado a não voltar atrás. Disse João Paulo II  que “o futuro da humanidade passa pela família”. O jovem tem o direito a  sonhar com a sua descendência. O futuro da política em Portugal também.

A política, o serviço ao bem-comum, está ao alcance de qualquer um.  Saibamos ocupar o nosso lugar e ter coragem para viver o dia-a-dia. O bebé  Duarte, com 3 meses, é prova disso. A sua presença ao colo de um deputado  mostrou que os nossos políticos não gostam de jovens pais portugueses.