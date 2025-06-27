A paternidade jovem tornou-se um privilégio disponível somente para alguns favorecidos, ou, para aqueles que exalam coragem. Atualmente, a discussão acerca de ter ou não filhos mostra-se cada vez mais intensa, particularmente entre os mais jovens. Dada a ausência de incentivos, a possibilidade de constituir uma família é vista como um fardo, uma pedra de obstáculo à realização dos sonhos de um qualquer jovem casal.

A família é um projeto impresso no coração dos homens, mas que está distante da alma dos atores políticos portugueses. Ao invés disso, a manutenção da máquina do Estado está no epicentro da preocupação dos rostos do sistema. Felizmente, a verdadeira direita cresce e a mudança será, por isso, uma realidade. Só será possível criar uma nação para o amanhã com famílias fortes e preparadas para enfrentar o dia seguinte.

O sistema tremeu com a entrada espontânea do futuro na Assembleia da República. A sua simples presença fez com que o ódio de marxistas fosse destilado, através de ameaças e mensagens que seriam classificadas, pelos próprios, de “incentivo ao ódio”.

A fragilidade de um bebé fez tremer o sistema. Que fique claro: filhos não são uma distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante.

Eles são o garante para um amanhã próspero. Ao contrário de outras estruturas, a família difere-se pela sua origem. Esta não resultou da resposta a uma qualquer demanda, não é fruto de uma qualquer evolução ou revolução. A família é a criação de Deus para o cumprimento dos seus desígnios. Afirmou o Criador que o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Assim foi.

“A família é um refúgio num mundo sem coração”, afirmou Christopher Lasch. É apenas no seio familiar que é possível encontrar os maiores tesouros, e construir uma sociedade mais saudável. É nesse espaço que assimilamos princípios como compaixão, verdade, amor, justiça, renúncia e disciplina. Num mundo hedonista, a própria capacidade de sacrifício torna se um tanto mais palpável ao ser expressa quando colocamos as necessidades dos nossos familiares acima das nossas próprias vontades.

Romper com o ciclo de destruição familiar em Portugal é algo que demanda coragem. Significa reconhecer os erros do passado e fazer diferente, sem rancor ou rebeldia, mas determinado a não voltar atrás. Disse João Paulo II que “o futuro da humanidade passa pela família”. O jovem tem o direito a sonhar com a sua descendência. O futuro da política em Portugal também.

A política, o serviço ao bem-comum, está ao alcance de qualquer um. Saibamos ocupar o nosso lugar e ter coragem para viver o dia-a-dia. O bebé Duarte, com 3 meses, é prova disso. A sua presença ao colo de um deputado mostrou que os nossos políticos não gostam de jovens pais portugueses.