A semana passada serviu para nos recordarmos que o tempo é cíclico, os acontecimentos repetem-se ano após ano e a vida é um eterno carrossel, que usufruímos montados num cavalinho colorido, ao som de música popular com letra cheia de duplos sentidos de cariz sexual. A sucessão de eventos deste fim-de-semana foi igual à do mesmo fim-de-semana em 2024, que já tinha sido igual à do mesmo fim-de-semana de 2023 e à dos mesmos fins-de-semana dos anos anteriores. O leitor decerto pensará: “Ele está a falar da Páscoa, que de facto acontece todos os anos!” Mas é um truque de retórica, pois na realidade não me estou a referir à celebração anual da morte e ressurreição de Cristo, mas ao igualmente rotineiro caso de grávida com dificuldades em ser atendida nas maternidades. Agora que penso nisso, Jesus esperou três dias para ressuscitar. É possível que pudesse ter sido no mais cedo, mas o serviço também era gerido pelo SNS.

Desta feita, uma grávida da Moita esteve três hora numa ambulância à espera de ser transferida para um hospital com cuidados intensivos neonatais. Segundo Álvaro Almeida, Director-executivo do SNS, a culpa deste impasse foi da própria grávida que, depois de lhe dizerem que não podia ser atendida no Barreiro, torceu o nariz às alternativas que lhe foram apresentadas. Parece que a queriam enviar para outro hospital, e ela, com a exasperação intransigente típica de mulheres que vão dar à luz a qualquer momento, recusou-se. Achou que ficava um bocado fora de mão, só porque ela mora na Moita e o hospital sugerido era em Coimbra. Se calhar, quando ela disse que vivia na margem sul, alguém do INEM achou que era a do Mondego. Álvaro Almeida tem razão ao censurar a grávida, que não quis perceber que há uma razão para se chamar “utente” a quem recorre ao SNS: tente, pode ser que consiga, mas não é certo.

À primeira vista, mandar uma grávida fazer mais de 200 km parece exagerado. Porém, é preciso dizer que ela estava grávida de gémeos, o que acaba por dar uns muito mais aceitáveis 100 km por bebé. Só por má vontade é que não aceitou. Estou para ver os bebés desta senhora. Se a mãe já é esta mimadona, imagine-se os filhos. Acabou por ser transferida para Lisboa, para a Maternidade Alfredo da Costa, em vez ir apropriadamente para a cidade onde se encontra o Portugal dos Pequeninos. As pessoas são muito provincianas, apegam-se demais ao sítio onde vivem. É por isso que há resistência a medidas que advogam mais cosmopolitismo no SNS: ser da Moita, parir em Coimbra, estar no Centro de Saúde de Mirandela e ter o médico de família em Angra do Heroísmo.

Ainda por cima, ao levá-la a passear até Coimbra, o SNS estava a fazer-lhe um favor. Ela está à espera de gémeos, o que significa que nos próximos 5 anos não vai a lado nenhum. Pode ir ao Freeport entre as sestas, e já é uma sorte.

Como pai de dois filhos, já tive de satisfazer muitos desejos estranhos de grávida, mas é a primeira vez que oiço falar de alguma coisa deste tipo. O desejo desta parturiente não era gelado de cabidela com topping de mão de vaca ralada, era estar deitadinha numa ambulância, embalada pela vibração de um motor a diesel em ponto morto.

Diria que estamos a assistir às consequências de o Governo ter realizado um conselho de ministros no mercado do Bolhão. Foi má ideia reunir numa praça. Com os gritos das peixeiras, os membros do Governo não se conseguiram ouvir como deve ser. Alguém terá dito que é preciso dificultar a vinda de pessoas para Portugal e o colega da saúde achou que era para incluir bebés. Restrições para quem vem da Índia, do Paquistão e do útero.

É reconfortante saber que, num mundo em constante mudança, podemos confiar em esteios que se mantêm firmes e imutáveis. A dificuldade que as grávidas têm em ser atendidas é uma tradição portuguesa que atravessa diferentes governos e dilui divergências políticas. Felizmente. Numa altura em que PS e PSD parecem não ter nada em comum, é bom saber que ambos são igualmente incompetentes a resolver o problema das urgências obstétricas. Volta e meia, fala-se na hipótese de os dois partidos chegarem a um entendimento. Acho que na saúde já chegaram. É o bloco central de partos.